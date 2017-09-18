НОВОСТИ | Общество













18.09.17 11:42 На Копылова водители объезжают пробку по тротуару





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Сегодня утром Красноярск снова встал в 8-балльные пробки. В заторах оказался Октябрьский и Железнодорожный районы. На Киренского пробка растянулась на несколько километров, причём некоторые водители нашли способ её объехать - они просто выводили свои машины на обочину и передвигались по ней, не обращая внимания на то, что здесь ходят люди. Это видео нам прислали телезрители.













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