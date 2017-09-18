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НОВОСТИ | Происшествия





18.09.17 11:38 Ольга Медведцева пострадала в ДТП



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Семь часов вечера, Манский район. Автомобиль, которым управляет Ольга Медведцева, резко съезжает в кювет. Пассажирки, а это в прошлом тоже биатлонистки Светлана Слепцова, Ольга Вилухина, а также экс-пресс-атташе Союза биатлонистов России Мария Байдина, в первые секунды не понимают, что произошло, а потом видят - у Ольги разбита голова. Но она в сознании. Возможно, аварию спровоцировал проезжающий мимо автомобиль.

"Происходит отсоединение детали - металлического болта размером 15-20 см, данный болт отбрасывает во встречный автомобиль Audi Q5 под управлением женщины 1975 года рождения. Одна из версий - этот болт мог просто находиться на проезжей части и не иметь отношения к проезжавшему встречному автомобилю", - сообщила инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ГИБДД Красноярского края Анна Шур.

Ольга с подругами возвращалась из Бородино, где прошли соревнования, носящие имя Медведцевой. Первым, кому позвонили, был Павел Ростовцев. "Я был в Ачинске, около 20 часов мне позвонила Мария Байдина, сказала, что такая ситуация произошла. Я спросил: "А Ольга-то где?" Она сказала: "Рядом, даю ей трубку". Мы с Ольгой поговорили, нормальный здоровый голос. Когда я приехал в БСМП, было около 10-ти, Ольгу уже повезли на операцию", - рассказал депутат Законодательного собрания Красноярского края, биатлонист, заслуженный мастер спорта Павел Ростовцев.

Светлана Слепцова, которая готовится стать мамой, чуть позже написала в соцсетях: "Мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже всё нормально, она в сознании и уже шутит".

Ольга Медведцева - двукратная олимпийская чемпионка, мать четверых детей. Спортивную карьеру завершила в 2010-м. Два года работала в ГТРК "Красноярск" - вела новости. Сегодня мобильный Ольги отключен. Утром она попросила врачей не сообщать журналистам о её состоянии. Известно лишь, что её уже перевели из реанимации. Мы надеемся, что скоро Ольга выйдет на связь, и желаем ей здоровья.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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