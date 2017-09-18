ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





18.09.17 20:55 В Красноярске отметили международный день студенческого спорта



Фото
Международный день студенческого спорта в Красноярске объединили с Кроссом наций. С утра на острове Татышев состоялись два забега: один на 10 километров, второй - на 2019 метров, последний посвящён зимней Универсиаде-2019.

"Красноярск готовится к Универсиаде, и это будет большой возможностью для развития студенческого спорта. Международная федерация студенческого спорта FISU уже второй год проводит международный день студенческого спорта, чтобы привлекать как можно больше студентов к занятию спортом. Я сегодня здесь с семьёй, будем вместе заниматься спортивными активностями, уже выбрали велосипеды, чтобы с дочкой прокатиться", - рассказал генеральный директор АНО "Исполнительная дирекция Универсиады-2019" Максим Уразов.

Праздничная программа прошла у шатра Универсиады. Состоялись викторины, мастер-классы, внутри можно было сделать фото на память или пострелять из электронного ружья. В послы Универсиады посвятили заслуженного мастера спорта, победителя и призёра чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию Кирилла Веселова.

"Это очень приятно и почётно, потому что важно быть причастным к этому событию. Я много лет отдал спорту, мой вид спорта включён в программу Универсиады, поэтому мне приятно и я буду всячески стараться продвигать нашу Универсиаду среди своих знакомых", - сказал заслуженный мастер спорта России, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы Кирилл Веселов.

К слову, шатёр Универсиады-2019 в сентябре открыт только по выходным, а уже 24 числа завершает свою работу. У тех, кто ещё не побывал внутри, есть считанные дни.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.