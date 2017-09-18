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18.09.17 20:55 В Красноярске отметили международный день студенческого спорта





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"Красноярск готовится к Универсиаде, и это будет большой возможностью для развития студенческого спорта. Международная федерация студенческого спорта FISU уже второй год проводит международный день студенческого спорта, чтобы привлекать как можно больше студентов к занятию спортом. Я сегодня здесь с семьёй, будем вместе заниматься спортивными активностями, уже выбрали велосипеды, чтобы с дочкой прокатиться", - рассказал генеральный директор АНО "Исполнительная дирекция Универсиады-2019" Максим Уразов.



Праздничная программа прошла у шатра Универсиады. Состоялись викторины, мастер-классы, внутри можно было сделать фото на память или пострелять из электронного ружья. В послы Универсиады посвятили заслуженного мастера спорта, победителя и призёра чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию Кирилла Веселова.



"Это очень приятно и почётно, потому что важно быть причастным к этому событию. Я много лет отдал спорту, мой вид спорта включён в программу Универсиады, поэтому мне приятно и я буду всячески стараться продвигать нашу Универсиаду среди своих знакомых", - сказал заслуженный мастер спорта России, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы Кирилл Веселов.



К слову, шатёр Универсиады-2019 в сентябре открыт только по выходным, а уже 24 числа завершает свою работу. У тех, кто ещё не побывал внутри, есть считанные дни.





Международный день студенческого спорта в Красноярске объединили с Кроссом наций. С утра на острове Татышев состоялись два забега: один на 10 километров, второй - на 2019 метров, последний посвящён зимней Универсиаде-2019."Красноярск готовится к Универсиаде, и это будет большой возможностью для развития студенческого спорта. Международная федерация студенческого спорта FISU уже второй год проводит международный день студенческого спорта, чтобы привлекать как можно больше студентов к занятию спортом. Я сегодня здесь с семьёй, будем вместе заниматься спортивными активностями, уже выбрали велосипеды, чтобы с дочкой прокатиться", - рассказал генеральный директор АНО "Исполнительная дирекция Универсиады-2019" Максим Уразов.Праздничная программа прошла у шатра Универсиады. Состоялись викторины, мастер-классы, внутри можно было сделать фото на память или пострелять из электронного ружья. В послы Универсиады посвятили заслуженного мастера спорта, победителя и призёра чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию Кирилла Веселова."Это очень приятно и почётно, потому что важно быть причастным к этому событию. Я много лет отдал спорту, мой вид спорта включён в программу Универсиады, поэтому мне приятно и я буду всячески стараться продвигать нашу Универсиаду среди своих знакомых", - сказал заслуженный мастер спорта России, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы Кирилл Веселов.К слову, шатёр Универсиады-2019 в сентябре открыт только по выходным, а уже 24 числа завершает свою работу. У тех, кто ещё не побывал внутри, есть считанные дни. Мария СЕМЁНОВА

















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