НОВОСТИ | Общество













18.09.17 17:47 Красноярские старшеклассники вновь будут изучать астрономию





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"Это очень хорошая наука, с помощью неё можно ориентироваться и во времени, и в пространстве, и на местности. Я хочу выучиться на инженера и заниматься небесной механикой, проектировать спутники", - поделился ученик 9 "В" класса Денис Брыдкий.



Новый обязательный предмет появился в расписании 87-ми школ краевого центра. Изучать астрономию в обязательном порядке будут 10- и 11-классники. "Это тот предмет, который позволяет формировать естественнонаучное мышление, картину мира для детей и начальной школы, и особенно старшей, когда важно развитие проектно-исследовательской деятельности", - отметила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.



Также в новом учебном году увеличилось количество шахматных кружков, которые, к слову, пользуются большой популярностью среди школьников.





26 лет обсерватория в 64-й школе пустовала, и вот теперь, с возобновлением уроков астрономии, ученики вновь смогут изучать космос. Обсерватория на чердаке - настоящая гордость учебного учреждения. Её построили в 60-е годы совместными силами педагогов и учеников. Здесь, уверяют школьники, желание постичь неизведанное усиливается само собой."Это очень хорошая наука, с помощью неё можно ориентироваться и во времени, и в пространстве, и на местности. Я хочу выучиться на инженера и заниматься небесной механикой, проектировать спутники", - поделился ученик 9 "В" класса Денис Брыдкий.Новый обязательный предмет появился в расписании 87-ми школ краевого центра. Изучать астрономию в обязательном порядке будут 10- и 11-классники. "Это тот предмет, который позволяет формировать естественнонаучное мышление, картину мира для детей и начальной школы, и особенно старшей, когда важно развитие проектно-исследовательской деятельности", - отметила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.Также в новом учебном году увеличилось количество шахматных кружков, которые, к слову, пользуются большой популярностью среди школьников. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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