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19.09.17 08:56 Красноярские рыбаки состязались в ловле хариусов



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Перед началом соревнований каждую лодку тщательно проверяют. На борту должно быть только две удочки, снасти и запас провизии. "Мы досматриваем в первую очередь чтобы у участников не было рыбы, которую они заранее. Также смотрим, чтобы не было запрещённых снастей", - пояснил главный судья соревнований Александр Касьянов.

На старт вышло 44 экипажа, это самые крупные соревнования такого рода во всей Сибири. Причём акватория лова достаточно велика - от моста у Красноярской ГЭС до посёлка Удачный. Условие простое - наловить как можно больше рыбы. Главное правило участников рыболовного форума - не навреди реке. Здесь нет ни одного браконьера, казалось бы, они должны выловить как можно больше рыбы, однако если они вылавливают маленькую рыбку, её тут же отпускают.

"Здесь действительно ответственные люди, которые пропагандируют рыбалку по правилам, рыбалку не рваческую, а такую, что взял сколько тебе нужно, а всё остальное либо отпустится, либо поймается, когда снова будет нужно", - отметил лидер рыболовного клуба "Тугун" Андрей Горбань.

Елена Калтыга - рыбачка более чем с десятилетним стажем. Говорит, что добыть такую хитрую рыбу, как хариус, очень непросто. Кстати, Елена уже побеждала на самом первом "Сибирском хариусе". Нынче пытается повторить результат. Однако в этот раз Елене не повезло. Её экипаж оказался на 28 месте из 44-х. А главный приз - лодку за 9 кг пойманной рыбы - забрала команда Олега Сазановича и Игоря Зайцева.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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