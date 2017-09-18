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18.09.17 20:50 В Красноярске прошёл фестиваль энергосбережения





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В шатре СГК можно было выпить горячего чаю, сделать фото на память, узнать о работе ТЭЦ в специальной викторине и получить совет, как правильно экономить энергию. Идеи фестиваля об энергосбережении горячо поддерживают в правительстве края. Регион ежегодно теряет семь миллиардов киловатт/часов, поэтому культуру экономии важно развивать.



"Экономя электрическую и тепловую энергию, мы не только экономим деньги, но и бережём и даже улучшаем экологическую обстановку", - подчеркнул министр промышленности и энергетики и торговли Красноярского края Александр Цыкалов.



Энергетики сегодня предпринимают и другие меры для сохранения природы и снижения нагрузок на экологию. "Благоустройство - посадка деревьев, сбор отработанных батареек Большая работа проводится в части охраны окружающей среды", - сообщил директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.



В экопланах СГК модернизация Красноярской ТЭЦ-1. Установить электрофильтры и возвести трубу не менее 270 метров для уменьшения концентрации выбросов. В цифрах и фактах об этом на фестивале рассказал директор станции.





Интерес красноярцев к теме энергосбережения поднял всероссийский фестиваль "Вместе ярче". В Центральном парке свои площадки представили крупнейшие энергетические предприятия. Привлёк внимание гостей стенд "Сибирской генерирующей компании".В шатре СГК можно было выпить горячего чаю, сделать фото на память, узнать о работе ТЭЦ в специальной викторине и получить совет, как правильно экономить энергию. Идеи фестиваля об энергосбережении горячо поддерживают в правительстве края. Регион ежегодно теряет семь миллиардов киловатт/часов, поэтому культуру экономии важно развивать."Экономя электрическую и тепловую энергию, мы не только экономим деньги, но и бережём и даже улучшаем экологическую обстановку", - подчеркнул министр промышленности и энергетики и торговли Красноярского края Александр Цыкалов.Энергетики сегодня предпринимают и другие меры для сохранения природы и снижения нагрузок на экологию. "Благоустройство - посадка деревьев, сбор отработанных батареек Большая работа проводится в части охраны окружающей среды", - сообщил директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.В экопланах СГК модернизация Красноярской ТЭЦ-1. Установить электрофильтры и возвести трубу не менее 270 метров для уменьшения концентрации выбросов. В цифрах и фактах об этом на фестивале рассказал директор станции. Роман РЫКОВ











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