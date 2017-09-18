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НОВОСТИ | Происшествия





18.09.17 20:45 На улице Свердловской сгорели два дома



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"В 4 часа утра мне кто-то позвонил. Выхожу, треск раздаётся, над дверью языки пламени туда проникают. Схватила папку с документами и выскочила. Только на тротуаре заметила, что я босиком", - рассказывает погорелец Татьяна Кронгардт.

Там же, на тротуаре Татьяна Константиновна увидела, что через два дома горит ещё одна соседская избушка. "Я обратила внимание, что мужчина-пожарный уже бежит сюда. Он сказал, вас тоже подожгли. Потому что он когда зашёл, отсюда бензином пахло, здесь уже всё полыхало", - добавляет Татьяна Кронгардт.

Пламя уничтожило половину дома и пенсионерка осталась под открытым небом. В негодность пришли все вещи и бытовая техника. Благо с Татьяной Константиновной не было внучки, в эту ночь её забрал к себе отец.

"Ни в том, ни в другом случае погибших и травмированных не было. Дознаватели выясняли причину пожаров, на данный момент предполагается поджог. Но точная причина будет известна в течение 3-х дней", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.

Погорельцы на исключают, причиной поджога могло стать то, что дома тормозят реконструкцию улицы Свердловская. Сейчас у жителей только начались суды с городской администрацией по размеру выплат. Что интересно, горят только те дома, чьи собственники с суммой компенсации не согласны и отказываются переезжать. Например, здесь жильцы уже получили деньги и собирают свои вещи. Их дом стоит цел и невредим.

Сейчас на пути стройки ещё остаются спорные дома, и их жителей с переездом ранее уже торопили неизвестные личности. "Предупреждали, мол, почему не выезжаете? Мы говорим, нам ничего не дали, ни копейки денег, нам некуда идти, у нас дети маленькие. Вообще мы, конечно, напугались до смерти. Потому что у нас дом под решётками и двое детей, в окно не выпрыгнешь, мы, наверно, просто сгорим", - рассказала жительница дома на улице Свердловская Ирина Бакшеева.

По факту пожаров проверку начали полицейские.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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