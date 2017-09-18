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18.09.17 17:40 В Ачинске неизвестные подожгли павильон АЗС





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Оператор-женщина, которая была внутри павильона, до сих пор в шоке. Рассказывает, всё случилось в считанные секунды, она лишь успела вызвать охрану. Сейчас полицейские изучают съёмку с камер видеонаблюдения, а собственники подсчитывают убытки.



"Повезло, что лоток был выдвинут на улицу, поэтому огонь не проник вовнутрь, там пластиковый подоконник, кругом бумаги. С двух до трёх, до полчетвёртого самый пик, когда никого нет. Возможно, какая-то личная неприязнь к руководству либо конкуренты", - пояснил управляющий АЗС Александр Москалёв.











В Ачинске неизвестные подожгли павильон АЗС. Это произошло в три часа ночи, как раз в то время, когда на заправке не было посетителей. Работали двое в масках и перчатках. Цели ограбить не было, скорее нанести урон и запугать. Злоумышленники вошли в здание АЗС, вылили примерно три литра горючего в лоток у кассы и подожгли.Оператор-женщина, которая была внутри павильона, до сих пор в шоке. Рассказывает, всё случилось в считанные секунды, она лишь успела вызвать охрану. Сейчас полицейские изучают съёмку с камер видеонаблюдения, а собственники подсчитывают убытки."Повезло, что лоток был выдвинут на улицу, поэтому огонь не проник вовнутрь, там пластиковый подоконник, кругом бумаги. С двух до трёх, до полчетвёртого самый пик, когда никого нет. Возможно, какая-то личная неприязнь к руководству либо конкуренты", - пояснил управляющий АЗС Александр Москалёв.







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