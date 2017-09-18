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18.09.17 17:42 Депутаты горсовета Красноярска рассмотрели поправки по выборам мэра





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"Их число будет определяться конкурсной комиссией по итогам собеседования, после подсчёта баллов конкурсная комиссия определяет, кто из кандидатов и сколько выходит в горсовет. Т.е. ограничение в два кандидата мы убираем", - сказал председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению городского совета Красноярска Виталий Дроздов.



Также поступило предложение допустить к выборам всех заявившихся, но тогда это сведёт на нет смысл существования конкурсной комиссии, которая и должна произвести отбор по 19 критериям и 10-балльной системе. И тут началось то, что рано или поздно должно было произойти в горсовете: г-н Волков предложил прописать методику оценки кандидатов в мэры по принципу оценки госслужащих. Понятно, что за пару часов такая методика не появится, а сессия уже завтра. Чего ждал депутат три месяца с того момента, как 6 июня проголосовал за проект выборов мэра Красноярска, непонятно, но предложил "не спать сегодня с жёнами и мужьями, а ночевать в горсовете", что породило множество эпитетов.



"Давайте сохранять "морду лица" как последовательный орган, а не апеллировать, что мы избранники народа, поэтому давайте всё менять. Не надо ничего менять", - сказала депутат городского совета Красноярска Евгения Бухарова.



"Давайте не личину надевать и под этой личиной делать что попало, а давайте всё-таки будем с открытым забралом, честно, прямо, переговорным процессом решать вопросы, которые важны жителям нашего города", - сказала председатель городского совета Красноярска Татьяна Казанова.



В итоге после длительных перепалок в стенах горсовета это предложение не прошло голосование, т.к. инициатор не смог даже сформулировать мысль. В итоге завтра на внеочередной сессии горсовета обсудят две утверждённые поправки об открытости и об ограничениях по количеству кандидатов в мэры, а также назначат дату выборов.





На комиссии горсовета сегодня рассмотрели две поправки по выборам главы Красноярска, которые завтра будут внесены на обсуждение внеочередной сессии горсовета Красноярска. Первая поправка касается открытости депутатского голосования за кандидатов в мэры, это освещение в СМИ, размещение информации о кандидатах в Интернете и т.д. Тут вопросов не возникло. Следующий вопрос - ограничение по количеству кандидатов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии. Ранее в документе говорилось, что в финал должны выйти два кандидата; сначала ограничение сняли до пяти, затем исправили с формулировкой "не менее 2-х человек"."Их число будет определяться конкурсной комиссией по итогам собеседования, после подсчёта баллов конкурсная комиссия определяет, кто из кандидатов и сколько выходит в горсовет. Т.е. ограничение в два кандидата мы убираем", - сказал председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению городского совета Красноярска Виталий Дроздов.Также поступило предложение допустить к выборам всех заявившихся, но тогда это сведёт на нет смысл существования конкурсной комиссии, которая и должна произвести отбор по 19 критериям и 10-балльной системе. И тут началось то, что рано или поздно должно было произойти в горсовете: г-н Волков предложил прописать методику оценки кандидатов в мэры по принципу оценки госслужащих. Понятно, что за пару часов такая методика не появится, а сессия уже завтра. Чего ждал депутат три месяца с того момента, как 6 июня проголосовал за проект выборов мэра Красноярска, непонятно, но предложил "не спать сегодня с жёнами и мужьями, а ночевать в горсовете", что породило множество эпитетов."Давайте сохранять "морду лица" как последовательный орган, а не апеллировать, что мы избранники народа, поэтому давайте всё менять. Не надо ничего менять", - сказала депутат городского совета Красноярска Евгения Бухарова."Давайте не личину надевать и под этой личиной делать что попало, а давайте всё-таки будем с открытым забралом, честно, прямо, переговорным процессом решать вопросы, которые важны жителям нашего города", - сказала председатель городского совета Красноярска Татьяна Казанова.В итоге после длительных перепалок в стенах горсовета это предложение не прошло голосование, т.к. инициатор не смог даже сформулировать мысль. В итоге завтра на внеочередной сессии горсовета обсудят две утверждённые поправки об открытости и об ограничениях по количеству кандидатов в мэры, а также назначат дату выборов. Вадим КУЛИКОВ

















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