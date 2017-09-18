На комиссии горсовета сегодня рассмотрели две поправки по выборам главы Красноярска, которые завтра будут внесены на обсуждение внеочередной сессии горсовета Красноярска. Первая поправка касается открытости депутатского голосования за кандидатов в мэры, это освещение в СМИ, размещение информации о кандидатах в Интернете и т.д. Тут вопросов не возникло. Следующий вопрос - ограничение по количеству кандидатов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии. Ранее в документе говорилось, что в финал должны выйти два кандидата; сначала ограничение сняли до пяти, затем исправили с формулировкой "не менее 2-х человек".
"Их число будет определяться конкурсной комиссией по итогам собеседования, после подсчёта баллов конкурсная комиссия определяет, кто из кандидатов и сколько выходит в горсовет. Т.е. ограничение в два кандидата мы убираем", - сказал председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению городского совета Красноярска Виталий Дроздов.
Также поступило предложение допустить к выборам всех заявившихся, но тогда это сведёт на нет смысл существования конкурсной комиссии, которая и должна произвести отбор по 19 критериям и 10-балльной системе. И тут началось то, что рано или поздно должно было произойти в горсовете: г-н Волков предложил прописать методику оценки кандидатов в мэры по принципу оценки госслужащих. Понятно, что за пару часов такая методика не появится, а сессия уже завтра. Чего ждал депутат три месяца с того момента, как 6 июня проголосовал за проект выборов мэра Красноярска, непонятно, но предложил "не спать сегодня с жёнами и мужьями, а ночевать в горсовете", что породило множество эпитетов.
"Давайте сохранять "морду лица" как последовательный орган, а не апеллировать, что мы избранники народа, поэтому давайте всё менять. Не надо ничего менять", - сказала депутат городского совета Красноярска Евгения Бухарова.
"Давайте не личину надевать и под этой личиной делать что попало, а давайте всё-таки будем с открытым забралом, честно, прямо, переговорным процессом решать вопросы, которые важны жителям нашего города", - сказала председатель городского совета Красноярска Татьяна Казанова.
В итоге после длительных перепалок в стенах горсовета это предложение не прошло голосование, т.к. инициатор не смог даже сформулировать мысль. В итоге завтра на внеочередной сессии горсовета обсудят две утверждённые поправки об открытости и об ограничениях по количеству кандидатов в мэры, а также назначат дату выборов.