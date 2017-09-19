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19.09.17 11:43 Выборы главы Красноярска состоятся 24 октября





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Пять экспертов предложит губернатор, фамилии пока неизвестны. Ещё пять делегатов назначат из состава депутатов. Их список предварительно уже согласовали. Теперь у Горсовета 15 дней на формирование комиссии. Столько же времени у кандидатов, чтобы заявить о себе и подать документы. Конкурс состоится 11 октября, а выборы мэра 24-го. Но не будем питать иллюзий, система может дать сбой.



"До сегодняшнего момента учились находить какие-то положительные решения, которые бы работали на благо жителей Красноярска и не позорили ни городской совет, ни каждого депутата в отдельности", - подчеркнула председатель городского Совета Красноярска Татьяна Казанова.



В горсовете осталось 30 депутатов, и набрать 19 голосов с первого раза может и не получиться. Всё зависит от здоровой конкуренции. Тогда процедура запускается заново и так можно до бесконечности, пока в сентябре 18 года не переизберут сам Горсовет.



"Могу точно сказать, что не в интересах моих и моих коллег по фракции процедуру затягивать. И уж тем более не в интересах жителей города. Хотя у главы города будут те же полномочия, что и сейчас, он будет главой города, тем не менее мы понимаем, что это состояние полуподвешенное", - отметил председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению Виталий Дроздов.



То есть невозможно строить долгосрочные планы. А для миллионника это может обойтись дороже, чем прямые выборы мэра. К слову, сегодня часть депутатов опоздала на сессию из-за пробок - следствие затянувшегося ремонта дорог. Хороший пример того, что и с выборами главы города тоже лучше не затягивать.





Конкурсная комиссия представляет в городской совет не менее 2-х кандидатур. Это одна из основных поправок в порядок выборов мэра. Ранее в финал могли выйти только два кандидата, теперь конкурсная комиссия может допустить хоть всех претендентов в зависимости от набранных очков. Каждый кандидат представит свою стратегию социально-экономического развития Красноярска. А оценивать их будут по методике, предложенной блоком "За Красноярск". По сути, шкала стала пятибалльной и носит больше уточняющий характер, ведь в конкурсную комиссию войдут десять профессионалов.Пять экспертов предложит губернатор, фамилии пока неизвестны. Ещё пять делегатов назначат из состава депутатов. Их список предварительно уже согласовали. Теперь у Горсовета 15 дней на формирование комиссии. Столько же времени у кандидатов, чтобы заявить о себе и подать документы. Конкурс состоится 11 октября, а выборы мэра 24-го. Но не будем питать иллюзий, система может дать сбой."До сегодняшнего момента учились находить какие-то положительные решения, которые бы работали на благо жителей Красноярска и не позорили ни городской совет, ни каждого депутата в отдельности", - подчеркнула председатель городского Совета Красноярска Татьяна Казанова.В горсовете осталось 30 депутатов, и набрать 19 голосов с первого раза может и не получиться. Всё зависит от здоровой конкуренции. Тогда процедура запускается заново и так можно до бесконечности, пока в сентябре 18 года не переизберут сам Горсовет."Могу точно сказать, что не в интересах моих и моих коллег по фракции процедуру затягивать. И уж тем более не в интересах жителей города. Хотя у главы города будут те же полномочия, что и сейчас, он будет главой города, тем не менее мы понимаем, что это состояние полуподвешенное", - отметил председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению Виталий Дроздов.То есть невозможно строить долгосрочные планы. А для миллионника это может обойтись дороже, чем прямые выборы мэра. К слову, сегодня часть депутатов опоздала на сессию из-за пробок - следствие затянувшегося ремонта дорог. Хороший пример того, что и с выборами главы города тоже лучше не затягивать. Вадим КУЛИКОВ











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