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НОВОСТИ | Общество





19.09.17 20:55 В Енисей выпустили более 2-х тысяч молодых осетров



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Маленьких рыбок вручную пересчитывают и взвешивают на весах. Затем грузят в автомобили, оборудованные спецконтейнерами, и везут за 500 километров к месту выпуска, а оно определяется с учётом рекомендаций науки. На этот раз в Лесосибирск, в реку Енисей: именно здесь рыба сможет эффективно расти и развиваться.

"Это не из головы взято и не пальцем на карте указали. Есть научные работы, изыскания, проведены соответствующие расчёты, где оптимально водным биологическим ресурсам будет после выпуска", - пояснил начальник отдела искусственного воспроизводства Енисейского территориального управления Росрыболовства Иван Аникевич.

"Это всегда сказывается благоприятно на самой экологии, и то, что компания выпускает рыбу, это большой плюс им", - подчеркнул менеджер водных биоресурсов Александр Басист.

Воспроизводство водных ресурсов - часть экологической программы СУЭК. В Год экологии на реализацию природоохранных мероприятий в шахтёрских регионах компания направит более 3,5 миллиардов рублей.

"Наша компания шагнула дальше, в сторону фактической экологии. Мы в том числе платим все налоги, но мы находим средства развивать водные объекты, зарыблять их. Почему осетры? Потому что это государственная программа, во-первых. А во-вторых, это наиболее ценные породы рыб", - отметила главный эколог АО "СУЭК-Красноярск" Анастасия Конева.

Всего за последние годы на средства СУЭК было выращено и выпущено в реки около 100 тысяч мальков хариуса, осетра и стерляди.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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