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19.09.17 17:45 В аэропорту "Алыкель" завершена реконструкция взлётной полосы





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"Очень много выбито было. Здесь ощутимо разницу чувствую. Потому что здесь очень суровый климат: летом может быть +30, зимой -50, покрытия не выдерживают такого напряжения, так что давно это обновление нужно было сделать. Сейчас сделали, я думаю, на долгие годы, будет очень хорошо", - сказал пилот-инструктор Вадим Гущин.



Подрядчик гарантирует, что полоса проживёт десять лет. Ведь она построена из высокопрочного бетона с арматурой. Работы продолжались с 1 июня. "После прохождения сертификационных процедур аэродром "Норильск" допущен к полётам среднемагистральных воздушных судов без ограничений. С сегодняшнего дня мы вернулись к привычному расписанию, к полётам на Boeing и Airbus", - сообщил генеральный директор ООО "Аэропорт "Норильск" Андрей Никифоров.



Всё лето для малых судов работал небольшой участок. Пассажирам приходилось летать с изнурительными пересадками через Красноярск, Сургут и Новый Уренгой. Из-за этого от перелётов отказался каждый второй норильчанин.



"Очень надеялись, что вовремя будет открыта полоса, и покупали билет уже с тем расчётом, что прилетим первым рейсом и успеем без пересадок. Спасибо огромное за мягкую посадку на нашей новой отремонтированной взлётной полосе", - сказала пассажир Юлия Литвинчук.



Но работы в Алыкеле ещё продолжаются. За зиму планируют построить патрульную дорогу и объекты радионавигации. Следующим летом реконструкция взлётной полосы будет возобновлена - остаётся доделать километровый участок.





Мягкую посадку рейса Москва-Норильск пассажиры встречают овацией. Многотонный "Боинг" так незаметно оказался на отремонтированной посадочной полосе, что не все успели проснуться. Пилот Вадим Гущин оценил качество обновлённой взлётки."Очень много выбито было. Здесь ощутимо разницу чувствую. Потому что здесь очень суровый климат: летом может быть +30, зимой -50, покрытия не выдерживают такого напряжения, так что давно это обновление нужно было сделать. Сейчас сделали, я думаю, на долгие годы, будет очень хорошо", - сказал пилот-инструктор Вадим Гущин.Подрядчик гарантирует, что полоса проживёт десять лет. Ведь она построена из высокопрочного бетона с арматурой. Работы продолжались с 1 июня. "После прохождения сертификационных процедур аэродром "Норильск" допущен к полётам среднемагистральных воздушных судов без ограничений. С сегодняшнего дня мы вернулись к привычному расписанию, к полётам на Boeing и Airbus", - сообщил генеральный директор ООО "Аэропорт "Норильск" Андрей Никифоров.Всё лето для малых судов работал небольшой участок. Пассажирам приходилось летать с изнурительными пересадками через Красноярск, Сургут и Новый Уренгой. Из-за этого от перелётов отказался каждый второй норильчанин."Очень надеялись, что вовремя будет открыта полоса, и покупали билет уже с тем расчётом, что прилетим первым рейсом и успеем без пересадок. Спасибо огромное за мягкую посадку на нашей новой отремонтированной взлётной полосе", - сказала пассажир Юлия Литвинчук.Но работы в Алыкеле ещё продолжаются. За зиму планируют построить патрульную дорогу и объекты радионавигации. Следующим летом реконструкция взлётной полосы будет возобновлена - остаётся доделать километровый участок. Роман РЫКОВ











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