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НОВОСТИ | Общество





19.09.17 17:48 В Красноярском музыкальном театре отремонтировали зрительный зал



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В обновлённом зрительном зале установили современные удобные кресла, их количество даже увеличилось, заменили ковровое покрытие, а также отремонтировали стены и потолок. Работы завершили в короткие сроки: всего за 2,5 месяца. На ремонт потратили 22 миллиона рублей.

"Мы очень рады, все очень волнуемся, ждём открытия и реакции наших зрителей. Именно во время открытия вы увидите небольшой фильм о том, как делали ремонт, о тех людях, которые его делали, опережая график, стараясь для наших зрителей", - сказала директор Красноярского музыкального театра Наталья Русанова.

Открытие нового творческого сезона состоится 22 сентября большим гала-концертом и обещает запомниться красноярцам надолго. И первая премьера, которою увидят зрители - презентация музыкального этношоу "Хранители и шаманы. Легенда о любви". Эскиз его впервые показали сегодня специально для журналистов.

"Для театра это очень необычное действо, во всех отношениях: с точки зрения хореографии, сценографии, вокала, драматической игры. Он будет в музыкальном стиле этно-рок, это для театра тоже необычно, мы преодолевали некоторые усилия, и мы ещё на пути", - рассказал режиссёр Красноярского музыкального театра Юрий Цехановский.

"Мы сделаем всё от нас зависящее, не только артисты, но и вся административная часть, чтобы наш зритель чувствовал себя максимально комфортно, получал удовольствие от спектаклей, и не только от спектаклей, а от пребывания в этом зале, от звука, от сидений, от всего", - сказала солистка Красноярского музыкального театра Мария Селивёрстова.

К слову, на этом этапе реконструкция театра не заканчивается, в планах - ремонт сцены.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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