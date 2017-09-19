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19.09.17 17:40 В Красноярске водитель маршрутки за один рейс 31 раз нарушил правила движения





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Это произошло ещё в апреле, но за пять месяцев он не оплатил ни одного взыскания, в итоге его задержали и суд отправил нарушителя на 10-дневный арест.







Красноярский маршрутчик всего за один рейс 31 раз нарушил правила дорожного движения, за это он получил 16 тысяч рублей штрафов. Сотрудники полка ДПС следили за водителем автобуса на протяжении всего маршрута и снимали все допущенные нарушения. Шофёр проезжал на красный сигнал светофора, выезжал за стоп-линию, не пропускал пешеходов и останавливался на переходах.Это произошло ещё в апреле, но за пять месяцев он не оплатил ни одного взыскания, в итоге его задержали и суд отправил нарушителя на 10-дневный арест.











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