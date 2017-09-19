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19.09.17 17:42 Красноярские маршрутки отказываются перевозить инвалидов-колясочников





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"Терпение лопнуло, когда подъехал автобус со знаком, что он перевозит инвалидов. Жена ему: "Открой пандус!" Он рукой отмахнулся и поехал", - рассказал инвалид первой группы Павел Кравцов.



Как ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта - подробности в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45.





В Красноярске инвалид-колясочник Павел Кравцов несколько часов простоял на остановке под дождём - ждал автобус, оборудованный специальной платформой для инвалидов. Нужного автобуса он так и не дождался, инвалид первой группы вынужден был из центра города до микрорайона "Покровский" добираться своим ходом."Терпение лопнуло, когда подъехал автобус со знаком, что он перевозит инвалидов. Жена ему: "Открой пандус!" Он рукой отмахнулся и поехал", - рассказал инвалид первой группы Павел Кравцов.Как ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта - подробности в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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