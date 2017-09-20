НОВОСТИ | Общество













20.09.17 08:37 Заводчики калечат щенков и котят, пытаясь выдать дворняг за породистых животных





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"Я подошла и спросила, зачем они уши отрезали? Он говорит: "И хвост отрежем!" -А хвост-то зачем? - Чтобы на алабаев были похожи", - рассказала волонтёр общества "Хатико" Елена Зырянова.



Дворняги поплатились за то, что оказались похожи на среднеазиатскую овчарку, также известную как алабай, её цена может доходить до 45 тысяч рублей. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Те, кто занимается мошенничеством с дворнягами или продажей их помесей с чистокровным животным, стараются продать животное в маленьком возрасте, пока окончательно не стало понятно, что это подделка.



В Интернете полно объявлений о продаже породистых котят и щенят по ценам ниже рыночных. Вот, к примеру, бенгальский кот всего за 3 тысячи рублей. В профессиональных питомниках и с соответствующими документами такой обойдётся в 10 раз дороже. Правда, при покупке конкретно этого питомца вполне возможно, что с возрастом редкий окрас изменится. Но когда дворовое происхождение вскроется, продавца будет уже не найти.



Похожая история произошла с кошкой по имени Доча. Хозяева от неё отказались, когда якобы британский котёнок с возрастом не оправдал ожиданий владельца. Зоозащитники рассказывают, с каждым годом всё больше псевдопородистых животных оказываются на улице. Весь звериный бизнес строится на человеческой гордыне. Нужно, чтобы питомец был красивым, породистым, дорогим. В итоге животных выкидывают за порог только потому, что британец или алабай это модно, а дворняга - нет.





Для Чипа и Дейла уже всё в прошлом - снова без опаски доверяют человеку. И хотя из щенячьей памяти человеческие зверства уже стёрлись, их последствия останутся с ними навсегда. Предыдущий владелец то ли ножом, то ли топором отрубил малышам уши. Уже изуродованными на территории одного из промышленных предприятий их нашли зоозащитники. О мотивах своих действий они спросили одного из рабочих."Я подошла и спросила, зачем они уши отрезали? Он говорит: "И хвост отрежем!" -А хвост-то зачем? - Чтобы на алабаев были похожи", - рассказала волонтёр общества "Хатико" Елена Зырянова.Дворняги поплатились за то, что оказались похожи на среднеазиатскую овчарку, также известную как алабай, её цена может доходить до 45 тысяч рублей. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Те, кто занимается мошенничеством с дворнягами или продажей их помесей с чистокровным животным, стараются продать животное в маленьком возрасте, пока окончательно не стало понятно, что это подделка.В Интернете полно объявлений о продаже породистых котят и щенят по ценам ниже рыночных. Вот, к примеру, бенгальский кот всего за 3 тысячи рублей. В профессиональных питомниках и с соответствующими документами такой обойдётся в 10 раз дороже. Правда, при покупке конкретно этого питомца вполне возможно, что с возрастом редкий окрас изменится. Но когда дворовое происхождение вскроется, продавца будет уже не найти.Похожая история произошла с кошкой по имени Доча. Хозяева от неё отказались, когда якобы британский котёнок с возрастом не оправдал ожиданий владельца. Зоозащитники рассказывают, с каждым годом всё больше псевдопородистых животных оказываются на улице. Весь звериный бизнес строится на человеческой гордыне. Нужно, чтобы питомец был красивым, породистым, дорогим. В итоге животных выкидывают за порог только потому, что британец или алабай это модно, а дворняга - нет. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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