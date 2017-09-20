НОВОСТИ













20.09.17 08:49 Интервью: депутат городского совета Красноярска Виталий Дроздов





Второй вопрос самый важный - назначение даты и сроки проведения выборов: ориентировчно 3 октября Горсовет должен утвердить состав конкурсной комиссии. 11 октября должен будет пройти сам конкурс кандидатов и 24 октября прошедшие отбор примут участие в выборах мэра, которые пройдёт в Городском совете. Подробнее об этом - депутат горсовета Виталий Дроздов.





19 сентября на внеочередной сессии городского совета Красноярска обсудили два вопроса. Внесли несколько поправок в порядок выборов кандидатов на пост главы Красноярска, которые касаются открытости процедуры: это освещение в СМИ, трансляции в интернете и так далее. Также сняли ограничение по кандидатурам в мэры: теперь в финальном голосовании их может быть больше чем 2 человека. Кроме этого, разработали методику оценок каждого претендента по 19 критериям и 10-балльной системе.Второй вопрос самый важный - назначение даты и сроки проведения выборов: ориентировчно 3 октября Горсовет должен утвердить состав конкурсной комиссии. 11 октября должен будет пройти сам конкурс кандидатов и 24 октября прошедшие отбор примут участие в выборах мэра, которые пройдёт в Городском совете. Подробнее об этом - депутат горсовета Виталий Дроздов.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













