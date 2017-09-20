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20.09.17 11:43 В Красноярске арестованы супруги-сутенёры





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"Это жительница Красноярска 29 лет и её 38-летний ранее неоднократно судимый супруг. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.241 УК РФ - организация занятий проституцией. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время задержанные арестованы", - сообщила пресс-секретарь управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю Эльвира Сергиенко.







В Красноярске полицейские задержали супружескую пару, которая организовывала занятия проституцией. Злоумышленники в течение двух лет снимали в аренду квартиры, в которых заставляли девушек, в том числе несовершеннолетних, заниматься проституцией, угрожая физической расправой. В ходе рейдов, которые прошли одновременно в пяти квартирах, члены преступной группы были задержаны."Это жительница Красноярска 29 лет и её 38-летний ранее неоднократно судимый супруг. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.241 УК РФ - организация занятий проституцией. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время задержанные арестованы", - сообщила пресс-секретарь управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю Эльвира Сергиенко.











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