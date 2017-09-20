НОВОСТИ | Общество













20.09.17 11:42 Канские школьники отсудили два миллиона у сети быстрого питания





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В управлении Роспотребнадзора выяснили: инфекцией детей заразили сотрудники московского ресторана быстрой еды, где ужинали ребята. По решению суда каждая семья получила по 330 тысяч рублей компенсации. Заведению обжаловать приговор не удалось.







Семьи школьников из Канска отсудили два миллиона у крупной сети общественного питания. Семь детей поужинали на московском вокзале. Уже в поезде "Москва-Владивосток" они одновременно почувствовали себя плохо, дети с рвотой, острой болью и температурой вынуждены были сойти в Кирове. Больше недели школьники провели в больнице с сальмонеллёзом.В управлении Роспотребнадзора выяснили: инфекцией детей заразили сотрудники московского ресторана быстрой еды, где ужинали ребята. По решению суда каждая семья получила по 330 тысяч рублей компенсации. Заведению обжаловать приговор не удалось.













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