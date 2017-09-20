Семьи школьников из Канска отсудили два миллиона у крупной сети общественного питания. Семь детей поужинали на московском вокзале. Уже в поезде "Москва-Владивосток" они одновременно почувствовали себя плохо, дети с рвотой, острой болью и температурой вынуждены были сойти в Кирове. Больше недели школьники провели в больнице с сальмонеллёзом.
В управлении Роспотребнадзора выяснили: инфекцией детей заразили сотрудники московского ресторана быстрой еды, где ужинали ребята. По решению суда каждая семья получила по 330 тысяч рублей компенсации. Заведению обжаловать приговор не удалось.