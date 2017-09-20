НОВОСТИ | Экономика













20.09.17 11:45 В Красноярске подорожал бензин





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Напомним, первой волну подорожаний запустила сеть АЗС "25 часов". А с начала года цена на топливо в среднем выросла на 4 рубля.







В Красноярске за неделю произошло уже второе повышение цен на бензин. На этот раз стоимость изменилась на АЗС "Красноярскнефтепродукт". В среднем топливо подорожало на 30-90 копеек. Сегодня литр самого популярного 92-го бензина стоит 37 рублей.Напомним, первой волну подорожаний запустила сеть АЗС "25 часов". А с начала года цена на топливо в среднем выросла на 4 рубля.













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