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В поисках чистого неба

21.09.17 20:52 "В поисках чистого неба": печное отопление



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Вечер Михаила начинается с угля. Дом надо согреть. О централизованном отоплении не мечтает. Признаётся, подсчитывал - содержать собственную котельную дешевле. "Мы начали отопительный сезон примерно две недели назад, с первыми заморозками. Заказали машину угля - 3,5 тонны. За зиму у нас уходит около трёх машин", - пояснил житель Красноярска Михаил Кардаков.

В Красноярске 13152 частных дома, 65% отапливаются углём. Трубы домов являются источником высокого уровня оксида углерода и бензапирена, последний относится к первому классу опасности. К слову, из-за отсутствия системы очистки и разных условий горения бензапирена в домашних печах выделяется в разы больше, чем на крупных теплоисточниках.

"Ввиду того, что по частному сектору мы не можем запретить, мы можем заквотировать промышленные предприятия, и эту долю, что у нас в совокупности даёт печное отопление, снизить квоты для промышленных предприятий", - пояснила начальник отдела государственной экологической экспертизы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Кроме этого, в ходе исследования стало ясно, что за пять лет в Красноярске на тысячу увеличилось число небольших предприятий, которые имеют стационарные системы теплоснабжения. Их 6132. Это небольшие заводы, торговые комплексы, автосалоны, склады.

Изучение выбросов от печного отопления - это второй этап исследования. Год назад, на первом этапе, считали, что выбрасывает в атмосферу автотранспорт. Результатом работ станет новый том предельно допустимых выбросов для Красноярска. А небольшим предприятиям с низкими трубами, которые отапливают исключительно сами себя, настоятельно порекомендуют перейти на централизованное отопление.


Елена АЛИШЕВЕЦ








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