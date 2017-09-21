Вечер Михаила начинается с угля. Дом надо согреть. О централизованном отоплении не мечтает. Признаётся, подсчитывал - содержать собственную котельную дешевле. "Мы начали отопительный сезон примерно две недели назад, с первыми заморозками. Заказали машину угля - 3,5 тонны. За зиму у нас уходит около трёх машин", - пояснил житель Красноярска Михаил Кардаков.
В Красноярске 13152 частных дома, 65% отапливаются углём. Трубы домов являются источником высокого уровня оксида углерода и бензапирена, последний относится к первому классу опасности. К слову, из-за отсутствия системы очистки и разных условий горения бензапирена в домашних печах выделяется в разы больше, чем на крупных теплоисточниках.
"Ввиду того, что по частному сектору мы не можем запретить, мы можем заквотировать промышленные предприятия, и эту долю, что у нас в совокупности даёт печное отопление, снизить квоты для промышленных предприятий", - пояснила начальник отдела государственной экологической экспертизы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.
Кроме этого, в ходе исследования стало ясно, что за пять лет в Красноярске на тысячу увеличилось число небольших предприятий, которые имеют стационарные системы теплоснабжения. Их 6132. Это небольшие заводы, торговые комплексы, автосалоны, склады.
Изучение выбросов от печного отопления - это второй этап исследования. Год назад, на первом этапе, считали, что выбрасывает в атмосферу автотранспорт. Результатом работ станет новый том предельно допустимых выбросов для Красноярска. А небольшим предприятиям с низкими трубами, которые отапливают исключительно сами себя, настоятельно порекомендуют перейти на централизованное отопление.