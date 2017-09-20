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20.09.17 12:31 В Красноярске проходит Неделя цифровых технологий в гуманитарных науках





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Также удалось создать российскую ассоциацию цифровых гуманитарных технологий, центром которой стал Красноярск. Для горожан выступят ведущие учёные из Швейцарии, Германии, Норвегии, Австралии, Ирландии. Лев Манович, профессор из Нью-Йорка, расскажет об исследовании, пожалуй, самой популярной социальной сети среди молодёжи - Instagram.



"Это даёт очень интересную возможность по-новому изучать культуру. Один из проектов, которые мы сделали, называется Селфи-сити. Мы собрали выборку селфи из шести городов, обработали на компьютере, используя искусственный интеллект, когда он автоматически смотрит на фото и определяет размер лица, степень улыбки, эмоции, поворот головы. В прошлом году я написал целую книжку, это первое издание про Instagram. В числе городов были Москва и Петербург, надеюсь, в следующем году там будет Сибирь, Красноярск", - сказал профессор Городского университета Нью-Йорка Лев Манович.



Филолог из Новосибирска Анастасия Кротова два года назад открыла связь между фразеологизмами и мемами, которые активно штурмуют интернет. "Пользователям интернета всегда проще, легче и быстрее запостить картинку и дать какую-то подпись, чем писать длинный текст и пересказывать историю. Этим мы сейчас занимаемся, кроме того, используем интернет-ресурсы, например, генераторы мемов", - рассказала преподаватель кафедры филологии Новосибирского государственного технического университета

Анастасия Кротова.



К слову, все лекции открытые и продлятся ещё два дня.





Неделя цифровых технологий началась с профильной школы. Сегодня открылась международная научно-практическая конференция. "В России это первая конференция с такой тематикой. Если в мире существует уже чётко организованное сообщество профессионалов в этой области, то в России мы до 15 года действовали разрозненно. За эти два года удалось сделать очень много, у нас появилось много друзей за рубежом, много идей по поводу совместных проектов", - рассказала и.о. заведующего кафедрой информационных технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института Марина Лаптева.Также удалось создать российскую ассоциацию цифровых гуманитарных технологий, центром которой стал Красноярск. Для горожан выступят ведущие учёные из Швейцарии, Германии, Норвегии, Австралии, Ирландии. Лев Манович, профессор из Нью-Йорка, расскажет об исследовании, пожалуй, самой популярной социальной сети среди молодёжи - Instagram."Это даёт очень интересную возможность по-новому изучать культуру. Один из проектов, которые мы сделали, называется Селфи-сити. Мы собрали выборку селфи из шести городов, обработали на компьютере, используя искусственный интеллект, когда он автоматически смотрит на фото и определяет размер лица, степень улыбки, эмоции, поворот головы. В прошлом году я написал целую книжку, это первое издание про Instagram. В числе городов были Москва и Петербург, надеюсь, в следующем году там будет Сибирь, Красноярск", - сказал профессор Городского университета Нью-Йорка Лев Манович.Филолог из Новосибирска Анастасия Кротова два года назад открыла связь между фразеологизмами и мемами, которые активно штурмуют интернет. "Пользователям интернета всегда проще, легче и быстрее запостить картинку и дать какую-то подпись, чем писать длинный текст и пересказывать историю. Этим мы сейчас занимаемся, кроме того, используем интернет-ресурсы, например, генераторы мемов", - рассказала преподаватель кафедры филологии Новосибирского государственного технического университетаАнастасия Кротова.К слову, все лекции открытые и продлятся ещё два дня. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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