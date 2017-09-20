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20.09.17 17:40 В Советском районе среди свалок обнаружили свиноферму



Фото
Эту "свиноферму" мы обнаружили совершенно случайно. Это земля Советского района Красноярска. Слева Северный микрорайон, рядом Енисейский тракт. Загон сделан из старых досок, из них даже торчат гвозди. Стайка вроде бы сделана из бруса и даже как будто утеплена. Из этого свиного домика на наши голоса вышли 11 животных: две крупные особи - кабан и свиноматка, остальные поменьше.

Корыта здесь грязные и пустые. Рядом - непромытый картофель. Возле загона лопата. Видно, что сюда периодически наведываются люди, чтобы кормить животных, но вот кто это - никаких опознавательных знаков нет. Ферма находится недалеко от автодороги, среди несанкционированных свалок. Из загона вырыта отводная канава, чтобы выходили нечистоты. Кстати, перепревший свиной навоз относится к четвёртому классу опасности, это значит, на восстановление экосистемы понадобится три года.

Для проверки этой шокирующей находки мы обратились в надзорные органы. В ближайшее время должны получить ответ - кто и для каких целей выращивает здесь свиней и не попадёт ли мясо этих животных на столы красноярцев.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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