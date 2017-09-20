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20.09.17 17:45 Красноярский край лидирует по числу уголовных дел против пьяных водителей





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С начала года завели более 2600 уголовных дел по рецидивам. Причём таких "повторников" не только отправляют под домашний арест или даже за решётку, у них стали арестовывать автомобили, чтобы владельцы на период срока наказания либо до тех пор, пока не оплатят штраф, не могли ими пользоваться.







Красноярский край стал лидером в России по уголовным делам в отношении пьяных водителей. Ежедневно в регионе задерживают 60 нетрезвых водителей. В нетрезвом виде управляют машинами в основном мужчины, однако в сентябре под следствие попали и две женщины.С начала года завели более 2600 уголовных дел по рецидивам. Причём таких "повторников" не только отправляют под домашний арест или даже за решётку, у них стали арестовывать автомобили, чтобы владельцы на период срока наказания либо до тех пор, пока не оплатят штраф, не могли ими пользоваться.











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