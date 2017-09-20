Красноярский край стал лидером в России по уголовным делам в отношении пьяных водителей. Ежедневно в регионе задерживают 60 нетрезвых водителей. В нетрезвом виде управляют машинами в основном мужчины, однако в сентябре под следствие попали и две женщины.
С начала года завели более 2600 уголовных дел по рецидивам. Причём таких "повторников" не только отправляют под домашний арест или даже за решётку, у них стали арестовывать автомобили, чтобы владельцы на период срока наказания либо до тех пор, пока не оплатят штраф, не могли ими пользоваться.