"Нас загнали в такой угол, что жить не хочется". Этот крик души отражает настроение всех пострадавших от потопа. Надежда Мячева лишилась дома на улице Маерчака, здесь жила вся семья пенсионерки, включая детей и внуков. Восстановить жильё удастся вряд ли - все комнаты затопило нечистотами. На свалку - техника, мебель и даже одежда, стирали по пять раз, от запаха не избавиться.
"Нам выдали по 50 тысяч из бюджета на каждого члена семьи, но вы знаете, сколько сегодня стоит одна пара сапог. У меня была норковая шуба, шапки, теперь у меня нет ничего. Всё, что на мне - это спасибо красноярцам", - сетует пенсионерка Надежда Мячева.
Глава Железнодорожного района, рассказывает пенсионерка, обещал муниципальную квартиру. Спустя месяц - тишина. "Не я должна ходить и доказывать, что мой дом превратили в отхожее место, наверное, должны и депутаты подключиться, и глава города, которому я письмо написала", - говорит Надежда Мячева.
В этом доме на Лазо в роковой день ремонтировали крышу. Затопило с пятого этажа по первй. Фаина Пащенко говорит, никакой помощи ни от фонда капремонта, ни от подрядчика не дождались. А Сергей Рубайло, чей гараж ушёл под воду вместе с машиной, подаёт в суд на администрацию Красноярска. Кстати, ему представитель властей после ЧП сказал следующее:
"Вы же прекрасно осведомлены были, зачем вы ставили машины?" А я что, не должен ставить своё имущество? Может, мне и из дома надо было убежать в поле вместе с мебелью?" - негодует владелец затопленного гаража Сергей Рубайло.
От подпорной стены на Партизана Железняка, которую размыло дождями, администрация открещивалась - мол, за объект отвечает управляющая компания. Но "Вести" получили на руки постановление суда, где чётко написано: стена на муниципальной земле. Дом может уйти в обрыв. Результата нет. Хотя мы лично ещё месяц назад показывали эти кадры.
Учитывая всё вышесказанное, вывод напрашивается один: если ваше жильё пострадало от стихийного бедствия и вы потеряли всё, надеяться можно только на себя. Власть поможет, но лишь формально. Красноярцам впору страховать всё своё имущество.
В администрации заверили: подпорную стену, которую мэрия признала всё-таки своей, сделают, но только проект будет готовиться месяц. "Мы туда привлекали несколько организаций, которые имеют большой опыт. Нас все заверили, что дому ничего не угрожает, там не повреждено свайное поле, на которое он опирается", - пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства по координации деятельности ГО ЧС и ПБ Александр Рычков.
Подрядчик, который капиталил крышу на Лазо, пообещал лично отремонтировать все пострадавшие квартиры. И мы это обязательно проверим.