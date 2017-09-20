Обманутые дольщики разбили палаточный городок под окнами краевого правительства. По их словам, они уже не знают, куда обращаться и как обратить внимание властей на свои проблемы. Дежурить в палатках обещают и ночью.
У прохожих такая картина вызывает сочувствие, ведь люди вложили серьёзные средства и остались с огромными кредитами. Пока обманутыми дольщиками на лужайке заинтересовалась только полиция.
Татьяна Журавлёва, обманутый дольщик: "Я продала дом, вложила материнский капитал, чтобы купить двухкомнатную квартиру. Всё это время мне приходится жить, снимая квартиру".
Ольга Цымбал, обманутый дольщик: "Сегодня я взяла отгул, и каждый день кто-то из нас будет брать отгул и сидеть в палатке. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, чтобы нами занялись".