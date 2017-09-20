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20.09.17 17:42 Обманутые дольщики разбили палатки перед зданием краевого правительства





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У прохожих такая картина вызывает сочувствие, ведь люди вложили серьёзные средства и остались с огромными кредитами. Пока обманутыми дольщиками на лужайке заинтересовалась только полиция.



Татьяна Журавлёва, обманутый дольщик: "Я продала дом, вложила материнский капитал, чтобы купить двухкомнатную квартиру. Всё это время мне приходится жить, снимая квартиру".



Ольга Цымбал, обманутый дольщик: "Сегодня я взяла отгул, и каждый день кто-то из нас будет брать отгул и сидеть в палатке. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, чтобы нами занялись".











Обманутые дольщики разбили палаточный городок под окнами краевого правительства. По их словам, они уже не знают, куда обращаться и как обратить внимание властей на свои проблемы. Дежурить в палатках обещают и ночью.У прохожих такая картина вызывает сочувствие, ведь люди вложили серьёзные средства и остались с огромными кредитами. Пока обманутыми дольщиками на лужайке заинтересовалась только полиция."Я продала дом, вложила материнский капитал, чтобы купить двухкомнатную квартиру. Всё это время мне приходится жить, снимая квартиру"."Сегодня я взяла отгул, и каждый день кто-то из нас будет брать отгул и сидеть в палатке. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, чтобы нами занялись". <







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