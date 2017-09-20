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20.09.17 17:37 В Уярском районе перевернулся рейсовый автобус





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



В Уярском районе на федеральной трассе перевернулся рейсовый автобус. Он следовал из Нижнего Ингаша в Красноярск. По предварительным данным, водитель резко затормозил, автобус занесло, он упал набок, перегородив дорогу в обоих направлениях. По данным ГИБДД, в салоне находилось 18 человек, их всех доставили в Уярскую районную больницу. У шести пассажиров травмы средней степени тяжести, они остаются под наблюдением. Из краевой больницы в Уяр уже выехали хирург, анестезиолог и травматолог, они осмотрят пострадавших.



Автобус уже убрали с проезжей части, но пробка сохраняется в обе стороны, это 8 км, движение осуществляется по одной полосе, регулируют ситуацию дорожные полицейские. Здесь же находится водитель автобуса, от комментариев он отказывается. На месте происшествия работает съёмочная группа "Вестей", подробности в вечернем выпуске в 20:45.





В Уярском районе на федеральной трассе перевернулся рейсовый автобус. Он следовал из Нижнего Ингаша в Красноярск. По предварительным данным, водитель резко затормозил, автобус занесло, он упал набок, перегородив дорогу в обоих направлениях. По данным ГИБДД, в салоне находилось 18 человек, их всех доставили в Уярскую районную больницу. У шести пассажиров травмы средней степени тяжести, они остаются под наблюдением. Из краевой больницы в Уяр уже выехали хирург, анестезиолог и травматолог, они осмотрят пострадавших.Автобус уже убрали с проезжей части, но пробка сохраняется в обе стороны, это 8 км, движение осуществляется по одной полосе, регулируют ситуацию дорожные полицейские. Здесь же находится водитель автобуса, от комментариев он отказывается. На месте происшествия работает съёмочная группа "Вестей", подробности в вечернем выпуске в 20:45.















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