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21.09.17 08:51 Самые большие в России колёса для гидроагрегатов доставили на Красноярскую ГЭС





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"Такие колёса в России больше нигде на российских станциях не устанавливаются. Даже на Саяно-Шушенской ГЭС, модернизацию которой мы тоже проводили, они чуть меньше по массе", - пояснил директор по продажам компании "Силовые машины" Кирилл Торопов.



Уже в начале ноября плотине исполнится 50 лет. Столько же и гидроагрегатам, что внутри. Две новые детали повысят выработку электричества на 300 миллионов киловатт/часов от экологически чистого источника. Это месячное потребление света в Канске или Ачинске. Такой эффективности обновлённые машины достигнут при помощи всего лишь формы изделия.



"Месяца через три, когда старое колесо будет вытащено, увидите форму лопаток и у вас будет визуальное сравнение. Даже сама форма отличается: там прямолинейная, а здесь изящно изогнутая", - рассказал директор Красноярской ГЭС Сергей Каминский.



На плотине 12 гидроагрегатов. В машинном зале видны лишь их красные колпаки. Менять колёса будут лишь на 5-м и 9-м. На остальных - лишь в обозримом будущем, ведь удовольствие это не из дешёвых. В замену энергетики вложили миллиард рублей, а впереди ещё полгода монтажных работ. Ремонт проходит в рамках комплексной модернизации полувекового объекта.





Красное колесо из нержавеющей стали медленно выгружают с корабля. Вес детали почти 250 тонн, а высота с трёхэтажный дом. Для Красноярской ГЭС её и ещё такую же изготавливали на Ленинградском металлургическом заводе. И по Северному морскому пути груз шёл почти месяц."Такие колёса в России больше нигде на российских станциях не устанавливаются. Даже на Саяно-Шушенской ГЭС, модернизацию которой мы тоже проводили, они чуть меньше по массе", - пояснил директор по продажам компании "Силовые машины" Кирилл Торопов.Уже в начале ноября плотине исполнится 50 лет. Столько же и гидроагрегатам, что внутри. Две новые детали повысят выработку электричества на 300 миллионов киловатт/часов от экологически чистого источника. Это месячное потребление света в Канске или Ачинске. Такой эффективности обновлённые машины достигнут при помощи всего лишь формы изделия."Месяца через три, когда старое колесо будет вытащено, увидите форму лопаток и у вас будет визуальное сравнение. Даже сама форма отличается: там прямолинейная, а здесь изящно изогнутая", - рассказал директор Красноярской ГЭС Сергей Каминский.На плотине 12 гидроагрегатов. В машинном зале видны лишь их красные колпаки. Менять колёса будут лишь на 5-м и 9-м. На остальных - лишь в обозримом будущем, ведь удовольствие это не из дешёвых. В замену энергетики вложили миллиард рублей, а впереди ещё полгода монтажных работ. Ремонт проходит в рамках комплексной модернизации полувекового объекта. Роман РЫКОВ

















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