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НОВОСТИ | Общество





21.09.17 09:15 На неопознанной свиноферме в Советском районе побывал ветеринар



Фото
Эту свиноферму мы обнаружили совершенно случайно. Это земля Советского района Красноярска. Слева Северный микрорайон, рядом Енисейский тракт. Загон сделан из старых досок, из них даже торчат гвозди. Стайка вроде бы сделана из бруса и даже как будто утеплена.

На наши голоса вышли 11 животных. Территория хоть и грязная, но видно, что сюда периодически наведываются люди. По правилам кормят животных дважды в день, но вот кто это делает?

Второй раз приезжаем на место с сотрудником ветнадзора. К этому времени на заборе уже появились объявления о необходимости снести постройку от администрации Советского района.

- У них тут построены загончики. Засыпушка, из дерева.
- Ну ведь, скорее всего, не наспех сделано?
- Не наспех и не на короткое время. Свиньи, конечно, непонятно чьи, выстроено самовольно.

Также неизвестно, привиты ли они. А ведь мясо заражённой свиньи может быть опасно для человека. Животные переносят трихинеллёз. Кроме этого, содержатся они неправильно. "У нас в России в различных регионах есть африканская чума свиней. Значит, обязательно безвыгульное содержание. То есть они должны находиться только в закрытом помещении", - пояснила заведующая отделом лечебно-профилактических мероприятий КГКУ "Красноярский отдел ветеринарии" Татьяна Филиппова.

Татьяна Филиппова уверяет, мясо без экспертизы ветнадзора на прилавки рынков и магазинов не попадёт, там проверки. А вот в какие-нибудь стихийные придорожные кафе - вполне возможно. Кстати, есть версия, что хозяин свиней, который пока неизвестен, живёт или работает рядом. Вдоль дороги находятся базы. Оставляем номер ветнадзора - может быть, до сноса постройки фермер отзвонится.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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