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21.09.17 11:49 С красноярских улиц убирают пальмы и туи





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"Они стоят, листочки зелёненькие, но ствол обугленный. Будем ухаживать за ними, постараемся, чтобы они выжили", - сказала ведущий агроном МП "УЗС" Ольга Кайгородова.







Пальмы и туи начали убирать с улиц Красноярска. Насаждения проведут зиму в теплицах. Агрономы подкормят их удобрениями, обработают от вредителей и вымоют мыльным раствором. Всего в краевом центре около 150 пальм и почти 90 туй. Правда, этот сезон на улицах города пережили не все - четыре тропических растения вандалы облили бензином и подожгли."Они стоят, листочки зелёненькие, но ствол обугленный. Будем ухаживать за ними, постараемся, чтобы они выжили", - сказала ведущий агроном МП "УЗС" Ольга Кайгородова.











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