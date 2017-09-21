Пальмы и туи начали убирать с улиц Красноярска. Насаждения проведут зиму в теплицах. Агрономы подкормят их удобрениями, обработают от вредителей и вымоют мыльным раствором. Всего в краевом центре около 150 пальм и почти 90 туй. Правда, этот сезон на улицах города пережили не все - четыре тропических растения вандалы облили бензином и подожгли.
"Они стоят, листочки зелёненькие, но ствол обугленный. Будем ухаживать за ними, постараемся, чтобы они выжили", - сказала ведущий агроном МП "УЗС" Ольга Кайгородова.