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21.09.17 17:46 Спасатели напомнили о мерах безопасности в частных социальных учреждениях





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Работать без проверок не получится. Спасатели приводят подробности августовской трагедии, когда



"Улица Авиационная, 24 на плане пожаротушения обозначен как частный жилой дом. По расписанию туда должно выехать одно отделение. Все социально значимые объекты учреждения - школы, детсады, диспансеры - выезжает практически весь гарнизон. Вот это поймите", - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.



О нерадивых предпринимателях можно говорить бесконечно. Но скорее всего, ситуация начнёт меняться только тогда, когда каждый из нас, например, устраивая ребёнка в частный детский сад, в первую очередь будет интересоваться разрешительными документами.





Главный посыл от полиции и МЧС к предпринимателям: если вы зарабатываете на детях и стариках неофициально - пора закрываться или выходить из тени. Понятно, что на совещание пришли те, у кого с документами всё в порядке. Они заявляют в ответ: для бизнеса главное - максимум выгоды и поменьше проблем.Работать без проверок не получится. Спасатели приводят подробности августовской трагедии, когда загорелся частный пансионат на улице Авиационной, погибло три человека. Жертв могло быть гораздо больше. Пансионат работал без документов. Никто и никогда к ним с проверками не приходил."Улица Авиационная, 24 на плане пожаротушения обозначен как частный жилой дом. По расписанию туда должно выехать одно отделение. Все социально значимые объекты учреждения - школы, детсады, диспансеры - выезжает практически весь гарнизон. Вот это поймите", - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.О нерадивых предпринимателях можно говорить бесконечно. Но скорее всего, ситуация начнёт меняться только тогда, когда каждый из нас, например, устраивая ребёнка в частный детский сад, в первую очередь будет интересоваться разрешительными документами. Евгения ПЛОТНИКОВА











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