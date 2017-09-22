НОВОСТИ | Общество













22.09.17 09:00 Оценку привлекательности СФУ для иностранных студентов даст международный совет





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"Всё это вошло в те мероприятия, которые мы выполняли и выполняем в этом году, и многое из того, что было рекомендовано, вошло в программу дальнейшего развития университета в программе "5-100" на 18-20 годы, которую мы тоже будем представлять совету", - сказал ректор СФУ Евгений Ваганов.



По оценкам зарубежных ревизоров, наиболее перспективными в СФУ являются физика, химия, биология, нефть и газ, горное дело. Учёные не только передают свой опыт российским коллегам, но и сами учатся примеру сибирского вуза.



"СФУ удалось объединить несколько университетов в один. Это очень сложно, ведь большинство из них меняются очень медленно, если меняются вообще. Это действительно полезный опыт для изучения", - отметил председатель Международного совета СФУ Малколм Хьюз.



Международному совету также предстоит дать рекомендации в поиске приглашённых зарубежных лекторов и расширении списка стран для набора студентов, чтобы к 2020 году именно СФУ вошёл в первую сотню университетов в глобальных образовательных рейтингах.





Профессора, директора институтов, научных центров и университетов Европы и Америки приехали в Красноярск, чтобы дать оценку Сибирскому федеральному университету. Два года назад он вошёл в так называемый "проект 5-100". В нём состоит всего 21 университет страны. Его главная цель - поставить отечественные образовательные учреждения на один уровень с сотней лучших вузов мира. Для этого создан международный совет при СФУ, свои рекомендации он даёт уже в третий раз."Всё это вошло в те мероприятия, которые мы выполняли и выполняем в этом году, и многое из того, что было рекомендовано, вошло в программу дальнейшего развития университета в программе "5-100" на 18-20 годы, которую мы тоже будем представлять совету", - сказал ректор СФУ Евгений Ваганов.По оценкам зарубежных ревизоров, наиболее перспективными в СФУ являются физика, химия, биология, нефть и газ, горное дело. Учёные не только передают свой опыт российским коллегам, но и сами учатся примеру сибирского вуза."СФУ удалось объединить несколько университетов в один. Это очень сложно, ведь большинство из них меняются очень медленно, если меняются вообще. Это действительно полезный опыт для изучения", - отметил председатель Международного совета СФУ Малколм Хьюз.Международному совету также предстоит дать рекомендации в поиске приглашённых зарубежных лекторов и расширении списка стран для набора студентов, чтобы к 2020 году именно СФУ вошёл в первую сотню университетов в глобальных образовательных рейтингах. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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