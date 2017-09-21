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21.09.17 17:40 Причина пожаров в частных домах на Свердловской - поджог





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"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ - уничтожение или повреждение чужого имущества. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также установление лиц, совершивших данное преступление. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











Причиной пожаров в частных домах на улице Свердловская стали поджоги, на месте обнаружены следы бензина - об этом сообщили полицейские. Напомним, 18 сентября ночью огонь вспыхнул сначала в доме №101, спустя несколько часов загорелся 107-й. Жителям удалось спастись лишь чудом. Известно, что дома должны пойти под снос в связи с реконструкцией улицы Свердловская, но люди отказываются покидать свои жилища. Сейчас расследованием поджогов занимаются полицейские."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ - уничтожение или повреждение чужого имущества. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также установление лиц, совершивших данное преступление. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.







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