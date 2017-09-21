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21.09.17 17:44 Глава Красноярска ответил на вопросы горожан





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"Закончится сейчас ремонт в центре города и проект возобновит свою работу в полном объёме. А в дальнейшем будет проработан вопрос о расширении этого проекта", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



К слову, о дорожном ремонте. Сейчас в Красноярске 8 незавершённых объектов. На Маркса и Мира объективное отставание по срокам. Там необходимо сделать ливневую канализацию.



"Я рассчитываю, что укладка асфальта будет завершена в первой декаде октября окончательно. Затем можно будет завершать работы по благоустройству: тротуары, газоны, опоры освещения", - пояснил мэр.



Дорожный ремонт явно сыграл против градоначальника за месяц до выборов. Тем не менее, люди интересовались планами Акбулатова, если депутаты переизберут его на второй срок. Например, кого уволит? Фамилии мэр не назвал, но намекнул на чиновников в градостроительстве и службе госзаказов.



"Будут предъявлены дополнительные требования к людям, которые занимаются этой работой. Кто будет готов меняться - придётся меняться; кто не готов, тот должен уступить место другим людям", - отметил Эдхам Акбулатов.



Проблема, с которой мэр не успел справиться за пять лет - переселение из ветхого жилья. Снесли 120 бараков, расселили 1,5 тысячи семей. На очереди ещё 300 аварийных домов, и их число будет только расти. Краевой бюджет выделил 1,5 миллиарда рублей, этого не хватит и на треть. Но даже при таких проблемах Акбулатов всё же не позволяет себе ругаться матом, особенно при женщинах.



"К сожалению, работа у нас нервная, приходится различными способами стимулировать на выполнение задач, которые поставлены перед администрацией города", - сказал глава Красноярска.



Жителям "Белых рос" глава пообещал, что через две недели вопрос освещения набережной и дворов микрорайона будет решён. А вот состоится ли 11-я онлайн-конференция Эдхама Акбулатова в качестве мэра, узнаем на выборах 24 октября.





В этот раз от горожан поступило более 70 вопросов, за час мэр успел ответить почти на 30. Заявил, что проект платных парковок не похоронен и будет реализован в любом случае."Закончится сейчас ремонт в центре города и проект возобновит свою работу в полном объёме. А в дальнейшем будет проработан вопрос о расширении этого проекта", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.К слову, о дорожном ремонте. Сейчас в Красноярске 8 незавершённых объектов. На Маркса и Мира объективное отставание по срокам. Там необходимо сделать ливневую канализацию."Я рассчитываю, что укладка асфальта будет завершена в первой декаде октября окончательно. Затем можно будет завершать работы по благоустройству: тротуары, газоны, опоры освещения", - пояснил мэр.Дорожный ремонт явно сыграл против градоначальника за месяц до выборов. Тем не менее, люди интересовались планами Акбулатова, если депутаты переизберут его на второй срок. Например, кого уволит? Фамилии мэр не назвал, но намекнул на чиновников в градостроительстве и службе госзаказов."Будут предъявлены дополнительные требования к людям, которые занимаются этой работой. Кто будет готов меняться - придётся меняться; кто не готов, тот должен уступить место другим людям", - отметил Эдхам Акбулатов.Проблема, с которой мэр не успел справиться за пять лет - переселение из ветхого жилья. Снесли 120 бараков, расселили 1,5 тысячи семей. На очереди ещё 300 аварийных домов, и их число будет только расти. Краевой бюджет выделил 1,5 миллиарда рублей, этого не хватит и на треть. Но даже при таких проблемах Акбулатов всё же не позволяет себе ругаться матом, особенно при женщинах."К сожалению, работа у нас нервная, приходится различными способами стимулировать на выполнение задач, которые поставлены перед администрацией города", - сказал глава Красноярска.Жителям "Белых рос" глава пообещал, что через две недели вопрос освещения набережной и дворов микрорайона будет решён. А вот состоится ли 11-я онлайн-конференция Эдхама Акбулатова в качестве мэра, узнаем на выборах 24 октября. Вадим КУЛИКОВ











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