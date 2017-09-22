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22.09.17 08:58 В Ветлужанке медведь загнал мужчину на дерево





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Спасла жизнь Сергею его собака - когда медведь собрался лезть вслед за ним, она начала лаять и бросилась защищать хозяина. Преследовать человека зверь пытался трижды. На трёхметровой высоте красноярец провёл около 10 минут, пока животное не ушло в лес. Спасло Сергея и то, что он занимается скалолазанием и без труда залез на дерево.



"С одной стороны забавно. С другой, конечно, всё могло по-другому обернуться. Я пока сидел дома, прочитал, что взрослые медведи лазят по деревьям. Я этого не знал. Поэтому мне повезло, что со мной был пёс и он помог мне", - сказал Сергей Донец.













В Октябрьском районе Красноярска медведь загнал на дерево мужчину. Таёжное животное в черте города Сергей Донец встретил во время пробежки в паре километров от стадиона Ветлужанка, недалеко от улицы Лесная. Взрослую особь заметил всего в 15 метрах от себя. Зверь начал стремительно приближаться. Красноярец вынужден был залезть на дерево.Спасла жизнь Сергею его собака - когда медведь собрался лезть вслед за ним, она начала лаять и бросилась защищать хозяина. Преследовать человека зверь пытался трижды. На трёхметровой высоте красноярец провёл около 10 минут, пока животное не ушло в лес. Спасло Сергея и то, что он занимается скалолазанием и без труда залез на дерево."С одной стороны забавно. С другой, конечно, всё могло по-другому обернуться. Я пока сидел дома, прочитал, что взрослые медведи лазят по деревьям. Я этого не знал. Поэтому мне повезло, что со мной был пёс и он помог мне", - сказал Сергей Донец.







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