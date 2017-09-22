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22.09.17 11:40 Пострадавшую в ДТП Ольгу Медведцеву перевели из реанимации в общую палату





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Ольга Медведцева получила травму головы, её срочно прооперировали. И вот сейчас она уже находится в общей палате. Пока неизвестно, сколько времени ещё ей предстоит провести в больнице, но швы после операции снимут примерно через 10 дней.







Ольгу Медведцеву из реанимации перевели в общую палату. Напомним, на прошлых выходных двукратная олимпийская чемпионка попала в аварию . На трассе от проезжающей мимо машины оторвался 15-сантиметровый болт и попал в лобовое стекло автомобиля Ольги.Ольга Медведцева получила травму головы, её срочно прооперировали. И вот сейчас она уже находится в общей палате. Пока неизвестно, сколько времени ещё ей предстоит провести в больнице, но швы после операции снимут примерно через 10 дней.







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