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22.09.17 11:35 На Талнахской обогатительной фабрике загорелась крыша цеха





Фото Фото: А.Иванов



Крупный пожар в Норильске. Там загорелась Талнахская обогатительная фабрика. А точнее, крыша одного из цехов. Площадь возгорания - 500 квадратных метров. 24 человека тушили два часа. Клубы дыма было видно из любой точки северного города. Компания "Норникель" сообщает, что производство работает в штатном режиме. Причины пожара пока не называются.







Крупный пожар в Норильске. Там загорелась Талнахская обогатительная фабрика. А точнее, крыша одного из цехов. Площадь возгорания - 500 квадратных метров. 24 человека тушили два часа. Клубы дыма было видно из любой точки северного города. Компания "Норникель" сообщает, что производство работает в штатном режиме. Причины пожара пока не называются.







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