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22.09.17 11:44 Футболисты "Енисея" разгромили грозненский "Ахмат"



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"Ахмат" (бывший "Терек") - сила грозная. Первые минут двадцать встречи гости активно атаковали ворота красноярцев. Было три опасных момента, когда грозненцы могли открыть счёт, однако вратарь Сергей Чепчугов отразил нападение. Красноярцы разозлились и перевели бой на сторону гостей. Атака, и на 35-й минуте Никита Чичерин хладнокровно пробил по воротам. 1:0 в пользу "Енисея".

Оторопевший Грозный попытался взять реванш, но до конца первого тайма гостям нечего было противопоставить футбольному куражу красноярцев. Правда, болельщики говорят: что-то вяло "Енисей" играет. "Интересно, но немножко остроты не хватает с нашей стороны. Не хватает, на мой взгляд, Камеша и Козлова - тех людей, которые могли бы сделать игру уже в первом тайме", - сказал болельщик Геннадий Сагаш.

Важный факт: против "Ахмата" вышел, по сути, второй состав "Енисея" - только двое провели хотя бы десять и более матчей в стартовом составе в 14-ти турах ФНЛ. Надо сказать, что хозяева проводят прекрасный сезон. "Енисей" лидирует в Футбольной национальной лиге, одержав 11 побед из 14 проведённых встреч и всего один раз сыграв вничью. А вот у гостей из Грозного дела намного хуже.

Автор победного третьего гола - Алексей Исаев. Именно он поставил окончательную точку на участии грозного "Ахмата" в Кубке России. "Мы оставили все силы на поле и заслуженно победили. "Ахмат" очень тяжёлая, сыгранная команда, с подбором игроков Премьер-лиги, с очень хорошим тренером, но мы играли сегодня в свою игру и добились результата", - сказал полузащитник ФК "Енисей" Алексей Исаев.

Со счётом 3:0 Красноярск выходит в 1/8 финала и 24 октября сразится с "Лучом-Энергией" из Владивостока. А уже 1 октября красноярцев ждёт ещё один интереснейший матч. На поле сойдутся лидеры ФНЛ - "Енисей" и самарские "Крылья Советов".


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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