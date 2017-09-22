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|22.09.17 17:39 В районе стадиона Ветлужанка продолжаются поиски медведя
Осторожно, медведь! В черте Красноярска до сих пор бродит опасный хищник. Накануне "Вести" рассказывали, что в Октябрьском районе зверь загнал мужчину на дерево. Сегодня на место, это в паре километров от стадиона "Ветлужанка", выезжали инспекторы. Медведя и следов его присутствия пока не обнаружено, но поиски будут продолжать, чтобы оценить потенциальную опасность животного для горожан. Возможно, хищника застрелят. Жителям города лучше воздержаться от прогулок по лесным массивам в окрестностях краевого центра.
"Медведи сейчас в активной фазе накопления жира перед зимовкой. Основные места встреч - восточная и южная границы города, у заповедника Столбы, они являются потенциально опасными", - пояснил заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Званцев.
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