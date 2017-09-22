НОВОСТИ | Общество













22.09.17 17:47 Фильм Андрея Гришакова о Сергее Шойгу показали в госпитале ветеранов войн





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"Обычно жизнь людей, занимающих высокие посты, держится в тайне, но я считаю, что Сергей Кужугетович открытый человек. Это фильм не о министре обороны, а о человеке - как он шёл по жизни, как воспитывал себя, как он видит и понимает мир", - отметил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.







В госпитале ветеранов войн прошёл закрытый показ фильма Андрея Гришакова "Сибирский путь Сергея Шойгу". Уникальные кадры, интервью - до этого дня их видели лишь сам министр Обороны России и его самые близкие люди. Недавно было получено одобрение, и этот фильм режиссёра Андрея Гришакова посмотрели кадровые офицеры, военные Красноярского края, курсанты военно-инженерного института и ветераны. Это история становления нашего земляка, сибиряка, Героя России, одного из самых уважаемых людей в стране и в мире Сергея Шойгу."Обычно жизнь людей, занимающих высокие посты, держится в тайне, но я считаю, что Сергей Кужугетович открытый человек. Это фильм не о министре обороны, а о человеке - как он шёл по жизни, как воспитывал себя, как он видит и понимает мир", - отметил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.







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