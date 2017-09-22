НОВОСТИ | Происшествия













22.09.17 17:41 На глубоком обходе Красноярска столкнулись две иномарки





Фото Фото: VK.com/kraschp



На 27 км глубокого обхода Красноярска произошло ДТП с участием двух иномарок. Пострадали три человека. По предварительным данным, "Тойота Чайзер" вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с "Рено Сандеро". Оба водителя и пассажир с различными травмами доставлены в больницу.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. И обращаются к очевидцам в первую очередь сообщать о происшествии в дорожную полицию, а уже затем снимать и выкладывать ролики в Интернет. Для пострадавших дорога каждая секунда.







На 27 км глубокого обхода Красноярска произошло ДТП с участием двух иномарок. Пострадали три человека. По предварительным данным, "Тойота Чайзер" вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с "Рено Сандеро". Оба водителя и пассажир с различными травмами доставлены в больницу.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. И обращаются к очевидцам в первую очередь сообщать о происшествии в дорожную полицию, а уже затем снимать и выкладывать ролики в Интернет. Для пострадавших дорога каждая секунда.







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