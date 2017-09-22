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НОВОСТИ | Общество





22.09.17 17:44 Водители общественного транспорта состязались в профмастерстве



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Ежегодные соревнования среди водителей пассажирского транспорта осложнились дополнительным препятствием в виде проливного дождя. Однако это не помешало участникам показать достойные результаты. Побороться за звание лучших приехали 10 команд со всего края. На автобусах ПАЗ, ЛиаЗ и МАЗ водители соревновались в девяти номинациях. Первые - эстафета и скоростное маневрирование.

"Водитель должен на время пройти участок дороги, при этом как можно меньше набрать штрафных баллов. Результаты различные, один год одни побеждают, другой другие. Зависит от того, как команды подготовятся, от профессионализма водителей, даже погода влияет", - пояснил главный судья соревнований Игорь Манченко.

Второй этап соревнований - экзамен на знание правил дорожного движения. Участникам даются 20 вопросов и 20 минут на их решение. Причём пройти тестирование нужно было не только водителям, но и руководителям автотранспортных предприятий.

"Это правильно, чтобы мы тоже были в форме. Я считаю, нормально сдал. Ежегодно команда выступает, готовится, уже практически одни и те же люди участвуют. Это очень нужно, это конкурс профессионального мастерства, водители готовятся, смотрят, как готовы команды других предприятий, общение", - отметил директор МУП "Енисейское АТП" Сергей Штерн.

К слову, далеко не все водители успешно сдали экзамен на знание правил дорожного движения, но в целом организаторы положительно оценили результаты участников. А победителем в этом году стала команда Зеленогорского муниципального предприятия.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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