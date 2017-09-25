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25.09.17 11:45 Футболисты "Енисея" обыграли самарские "Крылья Советов"





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Обе команды осторожничали, понимая значимость матча. Но уже на 10 минуте попытка гола в ворота волжан. Атаки нарастают, 35 минута - Константин Гарбуз бьёт угловой, но самарцы отразили удар. Спустя минуту Камиш даёт хороший пас, до гола не хватило всего нескольких сантиметров. На 38 минуте первый гол забивает Егор Иванов. Разозлённый противник начал жёстче атаковать ворота красно-синих, но "Енисей" уверенно сдерживает пыл волжан. Хорошему настрою красноярской команды способствовала мощная поддержка болельщиков.



Но если в первой половине игры красноярцы больше атаковали, то второй тайм стал защитным. На 78 минуте очередная попытка волжан забить в наши ворота. Две замены в команде соперника не улучшают результат самарцев. Матч закончился победой красноярцев. После игры экс-наставник "Енисея" Андрей Тихонов поражение объяснил тяжёлым перелётом и удачей, которая оказалась на стороне красноярцев.



Андрей Тихонов, главный тренер ФК "Крылья Советов": "Мы провели очень серьёзный матч 120 минут на земле с "Локомотивом", поэтому, может быть, силёнок и концентрации немножко не хватило. Я очень благодарен ребятам за то, что терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что вратарь, наверное, выручил вас сегодня. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку, за то, что они хлопали, было приятно".



Дмитрий Аленичев, главный тренер ФК "Енисей": "Очень приятно, что к нам приехал Андрей Тихонов - мой друг, очень приятно его видеть, но сейчас мы с ним переговорили, он немножко расстроен, я его понимаю, не на такой результат он рассчитывал. Самоотдача была сегодня предельной, и я ребятам сказал, что такие игры выигрываются и на самоотдаче, и на характере, сегодня всё это у ребят было".



"Енисей" единолично возглавил турнирную таблицу, он занимает первое место после 15 тура: у красноярских футболистов на 3 очка больше, чем у самарского клуба.





Это матч принципиальных соперников. Болельщики ждали его с нетерпением и раскупили билеты всего за два часа после начала продаж. На трибунах нет свободных мест. Любители футбола ждут яркой игры, и конечно, победы "Енисея".Обе команды осторожничали, понимая значимость матча. Но уже на 10 минуте попытка гола в ворота волжан. Атаки нарастают, 35 минута - Константин Гарбуз бьёт угловой, но самарцы отразили удар. Спустя минуту Камиш даёт хороший пас, до гола не хватило всего нескольких сантиметров. На 38 минуте первый гол забивает Егор Иванов. Разозлённый противник начал жёстче атаковать ворота красно-синих, но "Енисей" уверенно сдерживает пыл волжан. Хорошему настрою красноярской команды способствовала мощная поддержка болельщиков.Но если в первой половине игры красноярцы больше атаковали, то второй тайм стал защитным. На 78 минуте очередная попытка волжан забить в наши ворота. Две замены в команде соперника не улучшают результат самарцев. Матч закончился победой красноярцев. После игры экс-наставник "Енисея" Андрей Тихонов поражение объяснил тяжёлым перелётом и удачей, которая оказалась на стороне красноярцев."Мы провели очень серьёзный матч 120 минут на земле с "Локомотивом", поэтому, может быть, силёнок и концентрации немножко не хватило. Я очень благодарен ребятам за то, что терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что вратарь, наверное, выручил вас сегодня. Хочу поблагодарить красноярских болельщиков за поддержку, за то, что они хлопали, было приятно"."Очень приятно, что к нам приехал Андрей Тихонов - мой друг, очень приятно его видеть, но сейчас мы с ним переговорили, он немножко расстроен, я его понимаю, не на такой результат он рассчитывал. Самоотдача была сегодня предельной, и я ребятам сказал, что такие игры выигрываются и на самоотдаче, и на характере, сегодня всё это у ребят было"."Енисей" единолично возглавил турнирную таблицу, он занимает первое место после 15 тура: у красноярских футболистов на 3 очка больше, чем у самарского клуба. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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