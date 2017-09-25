В Красноярском художественном музее имени Василия Сурикова открылась выставка "Авангард. XX век". В залах представлено более 50 литографий, отражающих становление и развитие авангарда на протяжении прошлого столетия.
Говорят, что художники-авангардисты не рисовали, а "думали" свои картины. Целью творчества они видели не просто художество, а разрушение преград между различными видами искусств, пропаганду новых идей в живописи, музыке и театре.
Наряду с работами молодых художников на выставке представлены картины мэтров, таких как Сальвадор Дали, Василий Кандинский и Рене Магритт.