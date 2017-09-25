НОВОСТИ | Общество













25.09.17 09:02 В Красноярске открылась выставка художников-авангардистов XX века





Фото



Говорят, что художники-авангардисты не рисовали, а "думали" свои картины. Целью творчества они видели не просто художество, а разрушение преград между различными видами искусств, пропаганду новых идей в живописи, музыке и театре.



Наряду с работами молодых художников на выставке представлены картины мэтров, таких как Сальвадор Дали, Василий Кандинский и Рене Магритт.







В Красноярском художественном музее имени Василия Сурикова открылась выставка "Авангард. XX век". В залах представлено более 50 литографий, отражающих становление и развитие авангарда на протяжении прошлого столетия.Говорят, что художники-авангардисты не рисовали, а "думали" свои картины. Целью творчества они видели не просто художество, а разрушение преград между различными видами искусств, пропаганду новых идей в живописи, музыке и театре.Наряду с работами молодых художников на выставке представлены картины мэтров, таких как Сальвадор Дали, Василий Кандинский и Рене Магритт.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













