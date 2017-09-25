Красноярский край накрыло снегом. Сообщения приходят из различных районов. Сложная обстановка на дорогах Красноярск-Абакан, Железногорск, Ачинск. Обледеневшие трассы стали причиной заторов и множества мелких ДТП. Несмотря на то, что МЧС и синоптики предупреждали о приближении стихии, водители не успели подготовиться и оказались в западне.
Также сегодня стало известно об отключениях электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах. Причиной стал мокрый снег и сильный ветер - до 15 м/с. Не выдержали обледеневшие провода. В данный момент проходит ликвидация последствий. Работают энергетики и спасатели.