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25.09.17 11:41 Красноярский край накрыло снегом





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Также сегодня стало известно об отключениях электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах. Причиной стал мокрый снег и сильный ветер - до 15 м/с. Не выдержали обледеневшие провода. В данный момент проходит ликвидация последствий. Работают энергетики и спасатели.







Красноярский край накрыло снегом. Сообщения приходят из различных районов. Сложная обстановка на дорогах Красноярск-Абакан, Железногорск, Ачинск. Обледеневшие трассы стали причиной заторов и множества мелких ДТП. Несмотря на то, что МЧС и синоптики предупреждали о приближении стихии, водители не успели подготовиться и оказались в западне.Также сегодня стало известно об отключениях электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах. Причиной стал мокрый снег и сильный ветер - до 15 м/с. Не выдержали обледеневшие провода. В данный момент проходит ликвидация последствий. Работают энергетики и спасатели.











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