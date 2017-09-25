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25.09.17 11:40 В посёлке Хета медведь растерзал 6-летнего мальчика





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"Благополучная, хорошая семья, оба родителя работают. Никогда такого не было, чтобы дикие животные заходили и нападали. Олени, бывает, пробегают, но чтобы на территорию посёлка заходили дикие животные - это нонсенс", - рассказала друг семьи, жительница Норильска Валерия.



Подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.



На севере края в посёлке Хета медведь напал на ребёнка. По предварительным данным, дети играли на вертолётной площадке, это окраина посёлка, когда к ним вышел хищник. Взрослых рядом не было, медведь напал на 6-летнего мальчика, ребёнок скончался на месте от травм. На Таймыр уже вылетели сотрудники Следственного комитета. Родственники и знакомые собирают деньги на похороны, погибший мальчик из многодетной семьи."Благополучная, хорошая семья, оба родителя работают. Никогда такого не было, чтобы дикие животные заходили и нападали. Олени, бывает, пробегают, но чтобы на территорию посёлка заходили дикие животные - это нонсенс", - рассказала друг семьи, жительница Норильска Валерия.Подробности в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.















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