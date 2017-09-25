НОВОСТИ | Общество













25.09.17 11:43 В отношении администрации Красноярска заведено дело за нарушение правил ремонта дорог





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Собственно, этот факт и вывел из себя не только водителей, но и сотрудников госавтоинспекции. Нарушены основные принципы организации объезда закрытых участков дорог. Сначала надо было закончить ямочный ремонт на Маерчака и уже потом перекрывать Северную. Сейчас решается вопрос о запрете проведения здесь дорожных работ до устранения всех замечаний.



Тем временем перекрёсток улиц Маркса и Диктатуры Пролетариата должны были открыть рано утром, но вместо этого город получает пробки в 10 баллов. "Сроки, которые были обозначены на стадии подготовки к проведению ремонтных работ, не выполнены, ремонт продолжается. Планировалось закрыть этот участок для движения на пять дней, однако работы не выполнены и участок остаётся закрытым для движения по сей день", - сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД "Красноярское" Роман Васильев.



Заведено дело в отношении администрации: юридическим лицам грозит штрафы до 300 тысяч рублей, отдельным чиновникам до 30 тысяч. Не исключены и аресты исполнителей, которые будут продолжать ремонт, нарушая правила организации безопасного дорожного движения. Такие прецеденты уже были в практике ГИБДД.





Заторы на весь день по улицам Лебедевой, Республики, Железнодорожников и параллельной Маерчака. Дело в том, что связывающую их улицу Северную закрыли на ремонт ещё в выходные. Её перекрыли на три недели. Здесь планируют сделать шестиполосную дорогу. Также был перекрыт перекрёсток Железнодорожников-Северная и весь общественный транспорт пустили по Маерчака. К тому же, здесь работает дорожная техника, что усугубляет ситуацию.Собственно, этот факт и вывел из себя не только водителей, но и сотрудников госавтоинспекции. Нарушены основные принципы организации объезда закрытых участков дорог. Сначала надо было закончить ямочный ремонт на Маерчака и уже потом перекрывать Северную. Сейчас решается вопрос о запрете проведения здесь дорожных работ до устранения всех замечаний.Тем временем перекрёсток улиц Маркса и Диктатуры Пролетариата должны были открыть рано утром, но вместо этого город получает пробки в 10 баллов. "Сроки, которые были обозначены на стадии подготовки к проведению ремонтных работ, не выполнены, ремонт продолжается. Планировалось закрыть этот участок для движения на пять дней, однако работы не выполнены и участок остаётся закрытым для движения по сей день", - сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД "Красноярское" Роман Васильев.Заведено дело в отношении администрации: юридическим лицам грозит штрафы до 300 тысяч рублей, отдельным чиновникам до 30 тысяч. Не исключены и аресты исполнителей, которые будут продолжать ремонт, нарушая правила организации безопасного дорожного движения. Такие прецеденты уже были в практике ГИБДД. Вадим КУЛИКОВ











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