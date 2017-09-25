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25.09.17 17:44 В заповеднике "Столбы" со скалы сорвался подросток





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Спасатели, которые быстро прибыли на место, на носилках эвакуировали юного столбиста. С травмами головы, переломом ноги и бедра подростка доставили в больницу. Как пояснили в министерстве здравоохранения, молодой человек сейчас находится на амбулаторном лечении.







В заповеднике "Столбы" со скалы сорвался 16-летний подросток. По информации Следственного комитета, парень поднимался с друзьями на 1-й Столб в неприспособленном месте, соскользнул и сорвался вниз. Его товарищи звали на помощь, подоспевшие туристы обратились в оперативную службу.Спасатели, которые быстро прибыли на место, на носилках эвакуировали юного столбиста. С травмами головы, переломом ноги и бедра подростка доставили в больницу. Как пояснили в министерстве здравоохранения, молодой человек сейчас находится на амбулаторном лечении.











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