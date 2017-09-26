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НОВОСТИ | Экономика





26.09.17 08:52 На Лесосибирском ЛДК идёт модернизация



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Лесосибирский ЛДК - крупнейшее деревообрабаты-вающее предприятие России. Уже полтора года оно принадлежит группе компаний "Сегежа". Топ-менеджеры во главе с президентом, председателем правления Камилем Закировым провели встречу с коллективом предприятия, чтобы ответить на самые злободневные вопросы.

"Наша задача, которой мы озаботились сегодня очень серьёзно, это обновление, привлечение молодёжи, профессиональное обучение", - отметил Председатель правления ГК "Сегежа" Камиль Закиров.

На встрече руководство провозгласило, что главная ценность предприятия - люди. Большое внимание уделяется безопасности на производстве. Перед сменой в интерактивном классе показывают последствия травм. Также обновляется и оборудование. Теперь специальный распилочный станок сам выбирает угол, чтобы эффективней превратить бревно в пиломатериал. Появится и ультрасовременный завод по производству пеллетов. Он даст 100 тысяч тонн гранулированных топливных брикетов и в то же время утилизирует горы опилок.

"Это в первую очередь глубокая переработка отходов. В Лесосибирске есть проблема переработки кородревесных отходов", - пояснил исполнительный директор АО "Лесосибирский ЛДК №1" Фёдор Потапенко.

В планах новых владельцев и строительство ЦБК. Уже сейчас Лесосибирский ЛДК перерабатывает миллион тонн древесины - производит пиломатериалы и ДВП. Также предприятие отапливает треть домов в Лесосибирске и снабжает горожан питьевой водой.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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