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26.09.17 08:52 На Лесосибирском ЛДК идёт модернизация





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"Наша задача, которой мы озаботились сегодня очень серьёзно, это обновление, привлечение молодёжи, профессиональное обучение", - отметил Председатель правления ГК "Сегежа" Камиль Закиров.



На встрече руководство провозгласило, что главная ценность предприятия - люди. Большое внимание уделяется безопасности на производстве. Перед сменой в интерактивном классе показывают последствия травм. Также обновляется и оборудование. Теперь специальный распилочный станок сам выбирает угол, чтобы эффективней превратить бревно в пиломатериал. Появится и ультрасовременный завод по производству пеллетов. Он даст 100 тысяч тонн гранулированных топливных брикетов и в то же время утилизирует горы опилок.



"Это в первую очередь глубокая переработка отходов. В Лесосибирске есть проблема переработки кородревесных отходов", - пояснил исполнительный директор АО "Лесосибирский ЛДК №1" Фёдор Потапенко.



В планах новых владельцев и строительство ЦБК. Уже сейчас Лесосибирский ЛДК перерабатывает миллион тонн древесины - производит пиломатериалы и ДВП. Также предприятие отапливает треть домов в Лесосибирске и снабжает горожан питьевой водой.





Лесосибирский ЛДК - крупнейшее деревообрабаты-вающее предприятие России. Уже полтора года оно принадлежит группе компаний "Сегежа". Топ-менеджеры во главе с президентом, председателем правления Камилем Закировым провели встречу с коллективом предприятия, чтобы ответить на самые злободневные вопросы."Наша задача, которой мы озаботились сегодня очень серьёзно, это обновление, привлечение молодёжи, профессиональное обучение", - отметил Председатель правления ГК "Сегежа" Камиль Закиров.На встрече руководство провозгласило, что главная ценность предприятия - люди. Большое внимание уделяется безопасности на производстве. Перед сменой в интерактивном классе показывают последствия травм. Также обновляется и оборудование. Теперь специальный распилочный станок сам выбирает угол, чтобы эффективней превратить бревно в пиломатериал. Появится и ультрасовременный завод по производству пеллетов. Он даст 100 тысяч тонн гранулированных топливных брикетов и в то же время утилизирует горы опилок."Это в первую очередь глубокая переработка отходов. В Лесосибирске есть проблема переработки кородревесных отходов", - пояснил исполнительный директор АО "Лесосибирский ЛДК №1" Фёдор Потапенко.В планах новых владельцев и строительство ЦБК. Уже сейчас Лесосибирский ЛДК перерабатывает миллион тонн древесины - производит пиломатериалы и ДВП. Также предприятие отапливает треть домов в Лесосибирске и снабжает горожан питьевой водой. Роман РЫКОВ











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