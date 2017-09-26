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26.09.17 08:50 Красноярскому машиностроительному заводу - 85 лет





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"Завод всегда был на первых рубежах развития науки и техники. Он выпускал и выпускает сегодня продукцию, которая не имеет аналогов в мире и опережает на десятилетия", - отметил депутат Государственной Думы РФ Пётр Пимашков.



За огромным перечнем побед стоят красмашевцы - тысячи профессионалов, преданных своему делу, заводу, стране. "Красмашевцы - это не просто отдельные индивидуумы, это коллектив. Потому что ракетно-космическая техника - это коллективная работа. Создавать такие вещи можно только коллективом. Поэтому "Красмаш" - это звучит гордо!", - подчеркнул генеральный директор АО "Красмаш" Владимир Колмыков.



На юбилейном концерте за ответственный труд сотрудники "Красмаша" получили ведомственные и краевые награды. Среди почётных работников и Алексей Спичак, он отдал предприятию почти 20 лет жизни. Отмечает, завод совершенствуется с каждым днём. "Такие глобальные события происходят в стране и у нас на предприятии. Новые производства осваиваются, новые изделия. Конечно, это ощущается. Везде идёт строительство", - сказал сотрудник "Красмаш" Алексей Спичак.



За свою огромную историю завод не просто соответствовал уровню развития технологий, но и опережал, создавал их. Сегодня ни у кого нет сомнений, что и свой столетний юбилей завод встретит на передовых позициях.





85 лет подвигов и достижений - так можно описать историю "Красмаша". В годы Великой Отечественной войны 70% вражеских самолётов на фронте были уничтожены красноярскими зенитками. После победы предприятие оказалось на лидирующих позициях уже в покорения космоса. Сегодня машиностроительный гигант страны производит межконтинентальные ракеты."Завод всегда был на первых рубежах развития науки и техники. Он выпускал и выпускает сегодня продукцию, которая не имеет аналогов в мире и опережает на десятилетия", - отметил депутат Государственной Думы РФ Пётр Пимашков.За огромным перечнем побед стоят красмашевцы - тысячи профессионалов, преданных своему делу, заводу, стране. "Красмашевцы - это не просто отдельные индивидуумы, это коллектив. Потому что ракетно-космическая техника - это коллективная работа. Создавать такие вещи можно только коллективом. Поэтому "Красмаш" - это звучит гордо!", - подчеркнул генеральный директор АО "Красмаш" Владимир Колмыков.На юбилейном концерте за ответственный труд сотрудники "Красмаша" получили ведомственные и краевые награды. Среди почётных работников и Алексей Спичак, он отдал предприятию почти 20 лет жизни. Отмечает, завод совершенствуется с каждым днём. "Такие глобальные события происходят в стране и у нас на предприятии. Новые производства осваиваются, новые изделия. Конечно, это ощущается. Везде идёт строительство", - сказал сотрудник "Красмаш" Алексей Спичак.За свою огромную историю завод не просто соответствовал уровню развития технологий, но и опережал, создавал их. Сегодня ни у кого нет сомнений, что и свой столетний юбилей завод встретит на передовых позициях. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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